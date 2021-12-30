Скандинавская кинозима-2021, часть вторая: Норвегия

Фанторанг крайне популярен в Норвегии, и на настоящий момент сериал насчитывает несколько сезонов, в том числе два новогодних - в одном из них Фанторанг просвещает домашних животных и скотинку в отношении празднования Рождества, в другом - день за днем придумывает, что бы такое повесить на елку. Самое умильное, наверное, апельсин, усеянный ароматными цветами гвоздики - правда, Фанторанг не удержался и съел его, но шкурка все равно гордо красуется на дереве.

В отличие от датчан, норвежцы все-таки успели снять новый "рождественский календарь" из 24 серий, получивший название "Волшебный театр Тиволи в Христиании" (Kristianias magiske tivoliteater). Он содержит в себе элементы мюзикла и рассказывает о мальчике из бедной семьи по имени Лука, чье детство выпало на начало двадцатого века. В Христиании (так назывался ранее Осло) существовал парк развлечений Тиволи (созданный по образцу своего старшего копенгагенского собрата), впоследствии разрушенный при перепланировке квартала, где ныне располагается городская ратуша.

Лука открывает для себя волшебный театр в Тиволи, спасаясь от хулиганов, настигших его в одном из парков. Он знакомится с девочкой по имени Габриэль, которая является негласным лидером детской труппы. Им предстоит множество приключений, включая совсем не детское занятие - спасение труппы от коварных происков знатной дамы, вознамерившейся во что бы то ни стало закрыть это предприятие. Классовая борьба и несводимость интересов различных социальных страт является одним из лейтмотивов повествования, в строгом соответствии с идеями скандинавского социализма, основой общественного консенсуса любой из скандинавских стран.

Среди других произведений для всей семьи, призванных вызвать к жизни julekos (рождественский уют, местный извод датского julehygge), присутствует премьера прошлого года "Звездная пыль" (Stjernestøv), трогательный "Cнегопад" (Snøfall), "Рождественский король" (Julekongen), "Рождество в Свингене" (Jul i Svingen).

Старые добрые аналоговые проекты в очередной раз представлены "Рождеством на Улицей сапожников" (Jul i Skomakergata), в котором Йенс сапожник Петрус Андерсен и его верный напарник Тапочкус изо всех сил стараются сделать все от себя зависящее для того, чтобы клиенты встретили праздники в тепле и без простуд из-за промокших ног.

Шведская "История Сельмы", которая стараниями норвежских локализаторов стала "Историей Эмблы" (Emblas Saga) в очередной раз появилась в сетке вещания северного соседа (несмотря на юную аудиторию, сериал субтитрован - в лучших традициях поощрения знакомства молодого поколения со звучанием родственного языка). По соседству расположилось датские "Путешествие во времени" (Tidsrejsen) и "Договор" (Pagten) вместе с проникновенной "Рождественской лихорадкой" (Julefeber), шведская "Охота за кристаллом времени" (Jakten på tidskristallen).

Ну и, конечно же, нельзя обойти вниманием замечательный классический сериал "Трактир "Золотой хвост" (Vertshuset den gyldne hale), созданный на норвежском жестовом языке с переводом на норвежский и музыкальными номерами в двух жанрах - жестовой песни и эстрадного пения.