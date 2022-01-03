В России на электронных устройствах "Яндекс" стал обязательным

В России вступил в силу закон, по которому с 1 января 2022 года предустанавливать на компьютеры обязаны будут три приложения: "Яндекс.Браузер", "МойОфис" и антивирус Касперского. Еще одна новация - теперь производители смартфонов, компьютеров и смарт-ТВ будут обязаны настроить работу поисковика "Яндекс" по умолчанию.

При этом, как отмечается, у пользователей сохранится возможность переключиться на другие поисковые системы, по своему выбору.

"Предустановка "Яндекса" в качестве поисковой системы позволит выровнять условия использования российских и зарубежных сервисов в ситуации, когда в большинстве случаев по умолчанию установлен поисковик Google", - заявили в Минцифры.

Кроме того, 1 января начало действовать требование о предустановке на продаваемые в России гаджеты приложений "Яндекс.Браузер", "МойОфис" и Kaspersky Internet Security (только для устройств на Windows).

В постановлении правительства, регулирующем правила предустановки приложений, говорится, что приложения могут быть установлены в полном объеме, путем размещения иконки программы на экране гаджета, при нажатии на которую программа будет скачана на устройства или путем запуска при первом включении устройства окна для загрузки таких программ.

Закон о предустановке ПО на смартфоны, планшеты, компьютеры и "умные" телевизоры вступил в силу 1 апреля 2021 года. Обязательными стали 16 классов отечественных программ. Порядок составления и ведения перечня определяет правительство. С 1 июля за продажу гаджетов без предустановленного софта продавцы могут быть оштрафованы на сумму до 200 000 рублей.