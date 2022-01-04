Врач проанализировал основные мифы о вакцинации против коронавируса

Безопасность и эффективность вакцинации от коронавируса остается самой обсуждаемой темой, тем более, в связи с продолжающимся распространением нового штамма "омикрон". В интернете собрано огромное количество информации, и много из того, что пишут, является просто домыслами или даже плодом больного воображения, - говорит заслуженный врач России, ведущий научный редактор сервиса дистанционного медицинского образования Vrachu.ru Михаил Каган. Эксперт по просьбе "Российской газеты" разобрал основные мифы о прививках, опираясь на факты и научные данные (см. ссылки).

Миф №1

В состав вакцин входят опасные для здоровья компоненты (наночипы, генно-модифицированные клетки, ртуть, алюминий). Они вызывают необратимые последствия, вплоть до развития рака и аутизма.

На самом деле. Вакцины содержат крошечные фрагменты болезнетворного микроорганизма или программы для создания этих крошечных фрагментов (так называемый антиген). Они также содержат другие ингредиенты, необходимые для обеспечения безопасности и эффективности вакцины (консерванты, стабилизаторы, примеси, разбавители и другие). Эти последние ингредиенты включены в большинство вакцин и использовались на протяжении десятилетий в миллиардах доз вакцин.

Все вакцины содержат ослабленные или убитые копии болезнетворного микроорганизма, или его отдельные фрагменты. В зависимости от типа вакцин, в них могут содержаться неспособные вызывать инфекцию части вируса или бактерии, ослабленные токсины микроорганизмов или субъединицы его белка - все это запускает иммунологические реакции, в последующем защищающие человека от инфекции. Также вакцина может содержать векторную частицу - неспособный к размножению вирус, служащий транспортом для доставки в клетки информации о патогенном микроорганизме.

Источник: Understanding How Vaccines Work

Вот пример состава вакцины Спутник V:

Компонент I, действующее вещество: рекомбинантные аденовирусные частицы 26 серотипа, содержащие ген белка S вируса SARS-CoV-2.

Компонент II, действующее вещество: рекомбинантные аденовирусные частицы 5 серотипа, содержащие ген белка S вируса SARS-CoV-2.

Вспомогательные вещества: трис (гидроксилметил) аминометан, натрия хлорид, сахароза, магния хлорида гексагидрат, ЭДТА-динатриевая соль дигидрат, полисорбат, этанол 95%, вода для инъекций.

Как мы видим, никаких "генно модифицированных" клеток или наночипов вакцина не содержит. Доказано, что содержащиеся в вакцинах компоненты не вызывают заболевания.

Миф №2

Вакцина - этот тот же вирус. Попадая с уколом в организм, он начинает мутировать, и это приводит к негативным последствиям, вплоть до смерти.

На самом деле. Ни одна из применяемых сейчас вакцин не содержит вируса. Соответственно, компоненты вакцин не могут начать "мутировать" или стать причиной болезни.

Традиционные вакцины состоят из целых патогенов, которые были убиты или ослаблены, чтобы они не могли вызывать заболевания.

Субъединичные, рекомбинантные, полисахаридные и конъюгированные вакцины используют только частицы вируса.

Вакцины с мРНК не содержат ни одного живого вируса. Они работают, обучая наши клетки вырабатывать безвредный фрагмент "спайковый белок", который находится на поверхности вируса, вызывающего COVID-19.

Векторные вакцины содержат аденовирусные частицы, лишенные возможности размножения, которые служат транспортом для доставки в клетки антигенов других микроорганизмов

Миф №3

Прививка изменяет ДНК человека. У вакцинированных будут рождаться дети с патологиями. Или они вообще не смогут иметь детей.

На самом деле. Все в точности наоборот. Генетический материал, доставляемый мРНК-вакцинами, никогда не попадает в ядро клеток, где хранится ДНК.

В то же время, человеческая ДНК на 8% состоит из остатков вирусных частиц, накопившихся в генетическом материале за десятки миллионов лет эволюции. Последовательности чужеродной ДНК остаются в человеческом организме инактивированными. Существование и огромная распространенность таких участков в человеческих генах говорит о том, что это нормальный эволюционный процесс. Однако аденовирусные векторы, хоть и способны к транзиентной экспрессии, как и сами аденовирусы, их участки лишены возможности встраиваться в человеческий геном, воспроизводиться в человеческом организме и передаваться по наследству.

Соответственно, ни о каком изменении ДНК речи не идет. Вакцинация во время беременности помогает вырабатывать антитела, которые могут защитить ребенка.

Заблуждение о негативном влиянии вакцины на беременных или на тех, кто планирует ребенка - одно из самых устойчивых. Но ни одно исследование не выявило проблем с беременностью и развитием плода, менструальным циклом и фертильностью у женщин или мужчин, которые были бы связаны с вакцинами. Напротив, исследования и эксперты говорят, что не получить вакцину ждущей ребенка женщине куда опаснее - из-за тяжелого течения инфекционных процессов у беременных.

Миф №4

Прививаться бессмысленно, потому что вакцинированные так же болеют, как и непривитые.

На самом деле. Многолетняя история вакцин опровергает этот аргумент. На самом деле, использование живых ослабленных или убитых вакцин на основе целых организмов имело огромный успех в борьбе и искоренении тяжелых инфекционных заболеваний у человека. Это оспа, полиомиелит, корь, эпидемический паротит, краснуха.

Что касается коронавируса, то можно посмотреть на пример Великобритании. Управление национальной статистики Англии установило, что уровень смертности от COVID в стране среди непривитых составил 849,7 на 100 000 человек. А среди тех, кто получил две дозы вакцины, этот показатель составлял всего 26,2 на 100 000 человек. То есть смертность среди привитых - в 32 раза меньше!

Миф №5

Прививки ослабляют естественный иммунитет. Лучше переболеть и получить "натуральный" иммунитет.

На самом деле. Гораздо безопаснее для здоровья получить вакцину, чем ждать, когда организм переболеет "натуральной" инфекцией. Цена за перенесенную "натуральную" инфекцию может быть очень высока - коронавирус может привести к тяжелым осложнениям и даже смерти. Это правило подтверждено и на основании наблюдения за другими инфекциями. Например, при кори пневмония развивается у одного из 20 детей, энцефалит у одного из 1000, а умирают от одного до трех детей на 1000. Вместе с этим, при вакцинации от кори у подавляющего большинства детей развиваются легкие реакции (повышение температуры тела, боль в месте введения), которые проходят самостоятельно.

Миф №6

Прививки от известных ранее заболеваний долго разрабатывались, и их действие проверено годами практики. А вот прививку от коронавируса создавали в спешке, и она получилась недоработанной и опасной для человека.

На самом деле. Основа для вакцины от коронавируса (так называемая "платформа") создана давно. И в разработке вакцин самое главное - это как раз создание такой платформы. А вот адаптация вакцин к появлению новых вирусов или их штаммов - стандартная практика, и она характерна не только для совсем новых типов вакцин, таких как мРНК-содержащих (содержит вирусную молекулу), но и для традиционных. Если говорить о платформе, применяющейся в России (вакцины "Спутник V", "Спутник Лайт", "Спутник М"), то аденовирусные векторы (используются как транспорт для доставки фрагментов мертвого вируса в клетки) применяются с 1970-х годов, как в СССР, так и за рубежом.

В апреле 2020 года были опубликованы результаты исследований 1 и 2 фаз клинических исследований вакцины "Спутник V". В феврале 2021 года были опубликованы результаты 3 фазы клинических исследований этой вакцины, проведенной среди 21 977 участников. Таким образом, данная вакцина прошла все необходимые этапы исследований к началу массовой вакцинации.

Если говорить о зарубежных вакцинах, то, например, промежуточные данные клинических исследований препарата от Pfizer были опубликованы еще в ноябре 2020.

Источники: Safety and efficacy of an rAd26 and rAd5 vector-based heterologous prime-boost COVID-19 vaccine: an interim analysis of a randomised controlled phase 3 trial in Russia

Safety and immunogenicity of an rAd26 and rAd5 vector-based heterologous prime-boost COVID-19 vaccine in two formulations: two open, non-randomised phase 1/2 studies from Russia

Pfizer and BioNTech Conclude Phase 3 Study of COVID-19 Vaccine Candidate, Meeting All Primary Efficacy Endpoints

Safety and Efficacy of the BNT162b2 mRNA Covid-19 Vaccine

Миф №7

Коронавирус и вакцины от него придумали, чтобы зарабатывать на лечении людей. Но от прививки человек становится заразным. А некоторые даже умирают.

На самом деле. Мы уже говорили, что "живого" вируса в вакцине нет, и соответственно после прививки человек заболеть не может.

Все существующие вакцины содержат либо только участок вируса (как Спутник V), по которому иммунная система может распознать инфекционный агент и выработать против него антитела, либо коронавирус с разрушенным генетическим материалом, не способным заражать клетки (как в вакцине "КовиВак"). При этом человек не заражается COVID-19 и не становится источником инфекции.

Вакцины разработаны специально, чтобы защитить людей от опасных болезней и были проведены тщательные клинические исследования, доказывающие их эффективность и безопасность. К тому же опыт стран, где вакцинировано уже больше половины населения свидетельствует о том, что число случаев смерти значительно снижается при широком охвате населения вакцинацией.

Тем не менее, некоторые продолжают верить разным конспирологическим теориям. Было проведено исследование, авторы которого пришли к выводу, что конспирологические теории помогают людям пережить тяжелые времена. Когда человек верит какой-то теории, ощущение неопределенности пропадает, и ему кажется, что он лучше контролирует ситуацию.

Миф №8

Людям с хроническими заболеваниями и пожилым прививаться нельзя - это может быть опасно.