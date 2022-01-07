Гинцбург посоветовал подросткам избегать тяжелых физнагрузок после вакцинации

Подросткам, как и взрослым, после вакцинации от коронавируса следует избегать тяжелых физических нагрузок. Об этом предупредил директор Центра им. Гамалеи Александр Гинцбург.

По его словам, в первые 1-2 дня после прививки необходимо "пожалеть себя и немного больше дать энергии иммунной системе". Ученый посоветовал в первые дни после вакцинации больше отдыхать, передает ТАСС.

Напомним, в ноябре прошлого года Минздрав зарегистрировал вакцину от коронавируса "Спутник М", предназначенную для подростков в возрасте от 12 до 17 лет. Как подчеркивают специалисты, вакцинация помогает избежать осложнений в случае инфицирования, а также существенно снижает риск развития мультисистемного воспалительного синдрома и постковидного синдрома у подростков.

Прививают подростков от коронавируса только по заявлению родителей, помимо которого потребуется еще один документ - добровольное согласие родителей, если ребенку еще нет пятнадцати лет, или добровольное согласие ребенка, если пятнадцать ему уже исполнилось.