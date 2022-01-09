Специалисты спорят о том, нужна ли четвертая доза вакцины от COVID

Прорывные инфекции COVID-19 сейчас наблюдают повсюду, заражаются даже те, кто получил усиленную, бустерную прививку. Поэтому естественно возникает вопрос, может ли понадобиться еще одна, четвертая доза вакцины, чтобы предотвратить распространение гиперконтагиозного варианта "омикрон". Bloomberg собрал сведения, поступающие по этому поводу из разных стран.

В Израиле начали предлагать четвертую дозу, и первые результаты выглядят многообещающими: второй бустер вакцины Pfizer оказался безопасным и увеличил количество антител в пять раз. The New York Times сообщила на этой неделе, что люди с ослабленной иммунной системой выходят из-под контроля и получают четвертые и даже пятые прививки - вопреки официальным рекомендациям.

Руководство производителей вакцин традиционно выступает "за" дополнительную вакцинацию. Так, генеральный директор Moderna Стефан Бансел заявил на днях, что осенью 2022 года, вероятно, потребуется еще один раунд бустерных прививок, даже если иммунитет к "омикрону" будет к тому моменту у абсолютного большинства.

Другие эксперты не столь категоричны. "Хотя в какой-то момент возможно, что нам порекомендуют получить четвертую дозу вакцины в Соединенных Штатах, немного преждевременно говорить, что она нам определенно понадобится", - цитирует Bloomberg Катрин Уоллес, эпидемиолога из Университета Иллинойса. Ученые все еще находятся в процессе сбора данных о том, насколько хорошо и в течение какого времени действует третья доза вакцинации против коронавируса.

"Если третья доза продолжает обеспечивать значительную защиту, четвертая доза может не потребоваться. На данный момент мы будем продолжать следить за данными, - уточнила доктор Уоллес. - Исключение составляют люди с ослабленным иммунитетом или принимающие лекарства, которые вызывают у них менее стойкий иммунный ответ на вакцину. Эта группа уже уполномочена на четвертую прививку".

В США, по данным Центров по контролю и профилактике заболеваний, только около 38% взрослых, имеющих право на вакцинацию, получили бустер, и около 34% не завершили свою серию первичной вакцинации.

Также ключевым моментом для прекращения пандемии является доставка вакцин в места, где их все еще не хватает. Непривитые популяции, в какой части света и какой бы стране они ни находились, позволяют вирусу распространяться и потенциально мутировать.

"Только 9,5% населения Африки было вакцинировано первичной серией вакцин, - говорит Уоллес. - Справедливость вакцинации должна быть приоритетной по сравнению с четвертой дозой вакцины, чтобы предотвратить появление новых вирусных вариантов".