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09.01.2022 10:23
Рубрика: Общество

В Роспотребнадзоре дали рекомендации по вакцинации людей старше 60

Текст: Ирина Невинная
Люди "серебряного возраста" старше 60 лет находятся в группе особого риска по коронавирусу, поэтому вакцинация людей старших возрастов является особенно важной мерой защиты, напомнили сегодня в Роспотребнадзоре.

Анализ, проведенный в Великобритании, показал, что у невакцинированных граждан старше 60 лет вероятность летального исхода в 5 раз выше, чем в группе до 50 лет. У непривитых, чей возраст перешел 80-летний рубеж, риск смерти от COVID-19 возрастает более чем в 11 раз, говорится в сообщении Роспотребнадзора. Поэтому на сегодняшний день не вызывает сомнения, что вакцинация против коронавирусной инфекции людей старше 60 лет необходима и должна проводиться в первую очередь.

В Роспотребнадзоре ответили на наиболее часто встречающиеся вопросы, которые возникают в связи с прививкой.

Каковы особенности вакцинации пожилых?

Принципиальных особенностей вакцинации пожилых нет. Как и в другом возрасте, прививаться необходимо при отсутствии обострений хронической патологии. При наличии большого числа сопутствующих заболеваний, перед вакцинацией желательно посетить лечащего врача.

Фото: РФПИ и Центр имени Гамалеи
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В каких случаях вакцинация противопоказана?

Перед вакцинацией специально обученный медперсонал уточнит, имеются ли противопоказания. Так, нельзя делать прививку при острых заболеваниях (ОРВИ, острых кишечных инфекциях и других), обострениях хронических заболеваний. Вакцинация противопоказана, если ранее при проведении прививки возникали тяжелые аллергические реакции или поствакцинальные осложнения на введение предыдущей дозы.

Как выполняется прививка?

Препарат вводится в мышцу плеча. После прививки нужно остаться под наблюдением медиков около получаса, чтобы иметь возможность быстро получить помощь, если возникнет аллергическая реакция. В большинстве случаев никаких побочных проявлений не наблюдается. В дальнейшем может появиться легкая реакция - болезненность, зуд, отечность, покраснение в месте укола, иногда повышается температура, возникают слабость, ломота в мышцах и суставах, как при ОРВИ. Как правило, все симптомы проходят в течение 1-3 дней. В целом, из-за возрастных особенностей иммунного ответа, люди старше 60 лет легче переносят прививку, чем молодые.

Правда ли, что у пожилых медленнее формируется иммунный ответ?

У людей старше 60 лет чаще встречаются случаи замедленного и недостаточного формирования иммунного ответа - это связано с возрастом. Но также сниженной реакции иммунной системы способствуют недостаток физической активности и недостаточное время пребывания на свежем воздухе, заболевания желудочно-кишечного тракта, дефицит витаминов и минералов.

В случаях выявления иммунодефицитных состояний врач поможет подобрать схему коррекции нарушения.

Можно ли прививаться, если есть хронические заболевания - диабет, сердечно-сосудистые, больные суставы?

Любые хронические заболевания являются дополнительным показанием для проведения вакцинации. Прививку нужно делать в стабильном состоянии, когда нет обострения. При этом, за редким исключением, рекомендуется соблюдать постоянную схему терапии хронического заболевания.

Как сочетается вакцина и прием лекарств?

Препаратов, которые нельзя совмещать с вакцинацией, не существует. В большинстве случаев необходимо продолжить прием лекарств по той схеме, которая была подобрана ранее. Однако, некоторые средства могут снижать выработку иммунного ответа: это цитостатики и кортикостероиды, которые назначаются некоторым пациентам на длительное время при ревматологических и онкологических заболеваниях. Пациентам, получающим такую терапию, нужно обязательно перед вакцинацией посетить лечащего врача, который, уточнит отсутствие противопоказаний и, при возможности, скорректирует дозы.

Как прививаться пожилым, которые уже переболели?

Действует общее для всех правило: прививка проводится через полгода после выздоровления. Это связано с тем, что через полгода ослабляется иммунная защита, полученная естественным путем, и риск повторно возрастает. Вакцинация всем переболевшим проводится через 6 месяцев после получения отрицательного результата ПЦР-теста.

Можно ли делать прививку в преклонном возрасте - 80-90 летним?

Вакцины "Спутник V" и "ЭпиВакКорона" разрешены к применению с 18 лет, без каких-либо других возрастных ограничений. Учитывая статистику о высокой летальности от COVID-19 среди пациентов старше 80 лет, такой возраст, наоборот, является дополнительным показанием для вакцинации.

Как вести себя после прививки?

Вакцинация значительно снижает риск заболевания, тяжелого течения и летальных исходов, но не исключает заражения и заболевания полностью. Поэтому после прививки нужно по-прежнему соблюдать все меры для неспецифической профилактики - дистанцирование, уменьшение контактов, использование масок и респираторов.

Иммунный ответ формируется постепенно, в течение 42-45 дней после введения первой дозы двухкомпонентных вакцин. В это время защитного действия вакцины еще нет и нужно особо тщательно соблюдать правила безопасности: по возможности, сократить до минимума посещения мест скопления людей.

Фото: AP Photo/Eraldo Peres
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Нужна ли пожилым ревакцинация, если есть антитела?

Ревакцинация необходима, причем вне зависимости от уровня антител. По результатам проведенных исследований, через 6 месяцев после первой вакцинации уровень антител довольно быстро снижается до значений, которые уже не обеспечивают надежной защиты.

Что делать, если все-таки заболел после прививки?

Если после прививки появились признаки респираторный инфекции, нужно оставаться дома, вызвать врача и выполнять все его назначения. Если подтвердится COVID-19, лечение проводится в соответствии с рекомендациями Минздрава России. Важно начать терапию как можно быстрее.

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