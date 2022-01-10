Кардиолог рассказал о смертельном последствии коронавируса

У людей, переболевших COVID-19, может повреждаться сердечная мышца, рассказал в интервью радио Sputnik кардиолог Заурбек Шугушев.

При этом состояние у таких пациентов похоже на то, в котором находится человек, перенесший обширный инфаркт. Средняя продолжительность жизни при повреждении сердечной мышцы составляет всего лишь пять лет, предупредил врач.

"Сердечную недостаточность связывают по прогнозу примерно с раком легкого, то есть люди с этими диагнозами одинаковое число лет живут от выявления симптомов до летального исхода", - пояснил Шугушев.

Он отметил, что врачи пока не могут точно определить факторы, влияющие на развитие сердечной недостаточности при постковидном синдроме. В связи с этим самой лучшей профилактикой будет являться вакцинация, заключил кардиолог.