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Хью Лори и Марк Руффало сыграют в сериале создателя "Острых козырьков"

Новости
    11.01.2022, 09:08
Текст:   Юлия Авакова
Фото: kinopoisk.ru Фото: kinopoisk.ru
Фото: kinopoisk.ru

Британский актер Хью Лори ("Доктор Хаус", "Ночной администратор", "Скользкий путь") присоединится к своему американскому коллеге Марку Руффало ("Мстители", "Обыкновенное сердце", "Темные воды") в мини-сериале "Весь невидимый нам свет" (All The Light We Cannot See), основанном на одноименном романе лауреата Пулитцеровской премии 2015 года, американского писателя Энтони Дорра. Об этом пишет портал Deadline .

Адаптацией сценария займется Стивен Найт, автор идеи и бессменный разработчик "Острых козырьков" (Peaky Blinders), продюсированием - Шон Леви ("Очень странные дела").

В историческом романе рассказывается о судьбах французской девочки Мари-Лоры Леблан, рано потерявшей зрение, и немецкого мальчика Вернера, сироты из шахтерского городка, который развивает свою страсть к технике и старается выбиться в люди. Отец Лоры Даниэль является сотрудником парижского Музея естественной истории. Во время войны ему, как и двум другим коллегам, дирекция вручает оригинал и две копии "проклятого камня", который может гарантировать бессмертие, навлекая взамен этого несчастья на всех окружающих. Никто из обладателей камней не знает, у кого в руках оригинал.

Семье Мари-Лоры приходится переезжать с места на место, чтобы не дать возможность фашистам отследить их и местонахождение самого камня. В конце концов, они находят прибежище в прибрежном бретонском городе Сен-Мало, у далекого родственника, ветерана Первой мировой, Этьена, и его домоправительницы, мадам Манек. Тем временем Вернер заканчивает техническое училище и вскоре отправляется на фронт. Главных героев и их близких ожидают серьезные испытания, жестокие удары судьбы, лишения и потери. Но так или иначе - посреди мировой трагедии двум молодым людям предстоит встретиться, что в долгосрочной перспективе окажет влияние на их послевоенное бытие.

Фото: kinopoisk.ru
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Сериал будет состоять из четырех эпизодов. Марк Руффало сыграет отца Мари-Лоры, Даниэля, Хью Лори предстоит воплотить образ ветерана Этьена, а роль главной героини сыграет незрячая актриса Миа Лоберти. Роман "Весь невидимый нам свет" переведен на русский язык в 2015-м году. Релиз сериала состоится на стриминговой платформе Netflix.

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