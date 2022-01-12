В Роспотребнадзоре рассказали, когда ПЦР-тест выявляет "омикрон"-штамм

На ТОП-5 наиболее часто встречающихся вопросов о штамме "омикрон" коронавируса ответили специалисты МНИИ эпидемиологии и микробиологии имени Габричевского Роспотребнадзора.

1. Чем симптомы "омикрона" отличаются от симптомов "дельты"?

При заражении "омикроном" сильнее беспокоят слабость и головные боли, гораздо реже пропадает обоняние и меняются вкусовые ощущения. Симптомы, в целом, больше похожи на те, которые бывают при обычных сезонных ОРВИ: повышение температуры до 38, иногда и выше, ломота в мышцах и суставах, заложенность носа, насморк, першение в горле, чихание, кашель, снижение аппетита. У некоторых пациентов отмечаются низкие значения температуры тела, а у детей - высыпания на коже. Большинство заболевших переносят инфекцию в легкой форме.

Однако, особенность нового варианта вируса еще и в том, что он быстрее и активнее поражает бронхи и легкие, что подтверждает необходимость не менее серьезного отношения к "омикрону", чем к предыдущим штаммам.

Нужно соблюдать все меры профилактики, а при появлении симптомов простуды - как можно быстрее изолироваться и обратиться за медицинской помощью.

2. Где риски заразиться более высокие?

В связи с более высокой контагиозностью (заразностью) штамма "омикрон" вероятность заразиться в помещениях, где находятся много людей, возрастает. По данным японских ученых, "омикрон" передается в 4,2 раза быстрее, чем его предшественник. Наиболее высокий риск инфицирования от человека, который находится рядом и уже имеет респираторные симптомы: кашель, насморк, першение в горле. Использование социальной дистанции и защитной маски снижает вероятность передачи вируса, но не исключает полностью, особенно, при продолжительном контакте в одном помещении с заболевшим.

3. Какой инкубационный период у "омикрона"?

По сегодняшним данным, симптомы заболевания обычно начинают проявляться через 3-6 дней после заражения. Учитывая способность нового штамма быстрее распространяться, есть вероятность появления симптомов уже на следующий или через день после контакта.

4. Чем "омикрон" отличается от штамма "дельта"?

Для "дельты" рассчитанная китайскими учеными средняя продолжительность инкубационного периода составила 4,4 дня. Для "омикрона" пока такой точной цифры нет. По предварительным расчетам южноафриканских врачей, инкубационный период протекает в течение 5 дней, но в разных группах населения он может несколько отличаться. Быстрый рост числа заболевших в ряде стран указывает на сокращение инкубационного периода по сравнению с "дельта"-вариантом.

5. Через какое время после заражения "омикроном" тест на COVID-19 может оказаться положительным?

Как правило, тест на COVID-19 становится положительным в конце инкубационного периода, перед появлением первых симптомов, то есть через 1-6 дней после заражения.