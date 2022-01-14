Глава Минздрава назвал долю детей среди зараженных коронавирусом

Доля детей от общего числа зараженных новой коронавирусной инфекцией в России составляет 15%. Такую оценку привел министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко. По его мнению, особое внимание нужно уделять детям, заболевшим в раннем возрасте.

"Среди вообще заболевших 15% - это дети, и особое внимание вызывают дети периода новорожденности до четырех лет. Поэтому вакцинированная мама, кормящая мама, она тем самым передает уже защитные силы, антитела, [которые] проходят через грудное молоко, и тем самым ребенок становится также защищенным, и близкий контакт матери и ребенка становится более безопасным", - сказал Мурашко на брифинге.

Вакцинация беременных от коронавирусной инфекции в России разрешена, ее проводят на сроке более 22 недель. Прививать детей можно, начиная с 12 лет по письменному заявлению и согласию родителей. Для них в оборот выходит вакцина "Спутник М", которая представляет собой разбавленный в пять раз взрослый вариант "Спутника V". Взрослые могут привиться в России вакцинами "Спутник", "ЭпиВакКорона" и "Ковивак", а также их разновидностями.