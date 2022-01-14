Мурашко назвал два симптома осложнений при заражении "омикроном"

Основными симптомами заражения "омикрон"-штаммом коронавируса остаются классические признаки простуды и гриппа, среди которых температура, чихание, першение в горле, усталость. Однако если начинает ухудшаться работа легких и температура долго держится на высоком уровне, то это может быть признаком осложнений.

Об этом рассказал на брифинге министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко. По его словам, особенность штамма "омикрон" в том, что осложнения могут проявиться уже через 3-4 дня после первых симптомов. Так, обычно в течение минуты легкие совершают 21-22 дыхательных движения, но если их число увеличивается, то это говорит об ухудшении состояния. Длительная, не снижающаяся температура также требует внимания и дополнительного смотра врача, предупредил Мурашко.

Заболевшие "омикроном" также могут иметь продромальный период, во время которого человеку кажется, что он вот-вот заболеет, рассказал Мурашко. Чаще всего такое состояние преследует людей, у которых уже есть иммунитет к коронавирусной инфекции.

При этом лечение именно "омикрон"-штамма коронавируса проводится в индивидуальном порядке, в зависимости от состояния больного, напомнил глава Минздрава. По его словам, все еще особое внимание уделяется пациентам с диабетом, сердечно-сосудистыми заболеваниями, иммунодефицитом. Особую группу риска составляют беременные, в связи с чем Мурашко советует прививаться не защищенным от COVID-19 будущим мамам после 22 недели беременности.