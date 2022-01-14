Попова: Зараженный "омикроном" опасен для окружающих уже в первые сутки

Человек, который заразился штаммом коронавируса "омикрон", может не знать об этом, но он уже в первые сутки будет опасен для окружающих. В связи с этим даже здоровым людям нужно продолжить носить маски, особенно в общественном транспорте.

Об этом рассказала руководитель Роспотребнадзора Анна Попова на брифинге. По ее словам, инкубационный период (отрезок времени с момента заражения до проявления первых симптомов) сократился в отношении коронавирусной инфекции с 6-8 дней до 2-5 суток. Распространение вируса из-за "омикрона" проходит быстрее, контагиозность (заразность) COVID-19 выросла в 3-7 раз.

Более высокая заразность "омикрона" по сравнению с другими штаммами связана с тем, что этот вариант быстрее размножается на слизистой оболочке рта, горла и носа, пояснила Попова. У людей, привитых по полной схеме - двумя компонентами вакцины, заражение "омикроном" оборачивается лишь симптомами ОРЗ, то есть простуды. В группах риска остаются люди с особенностями состояния здоровья, подчеркнула Попова, и для них соблюдение коронавирусных ограничений максимально важно.

Основные пути передачи коронавируса, в том числе омикрон-штамма, не изменились, подтвердила глава Роспотребнадзора: он легко передается при громком разговоре, кашле, а также интенсивном дыхании в замкнутом помещении.