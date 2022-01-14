Минздрав назвал два региона с иммунитетом к COVID-19 выше 90%

Коллективный иммунитет к коронавирусной инфекции в двух регионах России превышает 90%. Об этом сообщил заместитель министра здравоохранения РФ Олег Гриднев на Гайдаровском форуме.

"Лидеры у нас - это Чукотка, почти 100%, и Белгородская область - там уже за 90%", - приводит слова Гриднева РИА Новости. При этом средний уровень иммунитета к COVID-19 по стране составляет 63,2%, сообщала 12 января вице-премьер Татьяна Голикова.

В последние недели стабильно высокие темпы прироста уровня иммунитета к коронавирусной инфекции показывают четыре региона - это Севастополь, Санкт-Петербург, Карелия и Чукотка. Сложнее всего, судя по последним данным, обстоит ситуация в Дагестане, Карачаево-Черкесии, Северной Осетии, на Камчатке и в Ставрополье, указывала Голикова. Причина - отсутствие ревакцинации среди людей, которые переболели COVID-19 или сделали прививку более полугода назад.