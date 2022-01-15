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Рубрика: Происшествия

В Минцифры объяснили, как не стать жертвой мошенничества с QR-кодами

Текст: Анастасия Селиванова
Фото: Алексей Куденко / РИА Новости Фото: Алексей Куденко / РИА Новости
Фото: Алексей Куденко / РИА Новости

В Минцифры в курсе по поводу новой схемы мошенничества, связанной с порталом госуслуг, в связи с чем служба поддержки портала усилила защиту аккаунтов пользователей. Пока всплеска обращений по поводу кражи аккаунтов нет. Об этом говорится в сообщении ведомства.

Фото: iStock
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Новая схема аналогичная получению доступа в онлайн-банк, говорят в Минцифры. Там уточнили, что мошенники пытаются восстановить пароль к учетной записи пользователя на портале госуслуг, чтобы украсть аккаунт. Во время звонка своей жертве они представляются сотрудниками портала и просят продиктовать код, полученный в sms. В качестве предлога мошенники используют QR-код как наиболее актуальную тему.

Если продиктовать код из sms, то мошенники сбросят старый пароль от учетной записи, и настоящий владелец потеряет к ней доступ. В Минцифры напоминают, что QR-код, подтверждающий наличие ковид-сертификата, появляется в подтвержденной учетной записи портала автоматически и "привязывать" его (то, чего и требуют мошенники) не нужно.

"Минцифры напоминает, что сотрудники портала госуслуг никогда не звонят без заявки гражданина и не запрашивают его данные. Не передавайте третьим лицам коды, пароли, номер телефона, СНИЛС, данные паспорта или любую другую информацию, - говорится в сообщении ведомства. - Если вам позвонили и представились сотрудником портала госуслуг, не продолжайте разговор, кладите трубку. Сообщите о звонке мошенников в МВД и на горячую линию поддержки портала Госуслуг по номеру: 8-800-100-70-10 или через платформу обратной связи".

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