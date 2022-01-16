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Статистика по ковиду пугает. В воскресенье, 16 января, в России выявили 29 230 новых случаев ковида. Это максимум с середины декабря прошлого года. По словам Татьяны Голиковой, в 21 регионе заболеваемость COVID-19 превысила средние значения по стране. Не во всех городах даже рядом с Москвой есть возможность оперативно сделать ПЦР-тест. Как быть? И хватит ли коек в регионах для всех заболевших?
Не повторит нашествие омикрона весну-2020, когда в больницы Петербурга выстраивались такие очереди? Фото: Петр Ковалев/ ТАСС Не повторит нашествие омикрона весну-2020, когда в больницы Петербурга выстраивались такие очереди? Фото: Петр Ковалев/ ТАСС
Не повторит нашествие омикрона весну-2020, когда в больницы Петербурга выстраивались такие очереди? Фото: Петр Ковалев/ ТАСС

ПЦР-тест - не для всех

В России зарегистрирована тест-система для выявления "омикрона"

Что делать, если у вас проявились признаки ОРВИ и вы ломаете голову, не ковид ли у вас? Казалось бы, стоит обратиться в поликлинику по месту жительства, сдать тест на COVID-19, и сомнения уйдут. Однако, как убедились наши собкоры, это далеко не так просто. К примеру, свободно сдать тест на ковид в Петербурге при симптомах ОРВИ не получится - он выполняется только по назначению врача. Та же ситуация в Иркутске - вы можете обратиться за тестированием в поликлинику или ковид-центр, но только с явными симптомами заболевания. В противном случае вам посоветуют сдавать тест на платной основе.

Даже при обращении к врачу в подмосковной поликлинике с сильным насморком корреспонденту "РГ" в направлении на ПЦР-тест было отказано. Популярно объяснили, что для этого должны быть более серьезные симптомы - высокая температура, кашель и низкий уровень сатурации.

Впрочем, не все так плохо. В некоторых городах протестироваться можно, что называется, без лишних проблем. Так, новосибирец Юрий Белоусов при появлении признаков ОРВИ позвонил в районную поликлинику и уже на следующий день ПЦР-тест сдал.

Без проблем пройти тестирование на коронавирус можно и в Ростове-на-Дону. К примеру, корреспондент "РГ" с вопросом "Могу ли я сдать тест на коронавирус?" обратилась по телефону в поликлинику N 20. Сотрудники медучреждения, уточнив симптомы, тут же ответили: "Приходите! Мазок на ковид возьмут бесплатно".

А вот врачу-гинекологу из Ижевска Наталье Шмыковой повезло меньше. Она впервые заболела ковидом в прошлом ноябре и, когда захотела получить медпомощь через больницу по месту жительства, сначала не могла вызвать "скорую", а потом - участкового врача. Ей пришлось за свой счет сделать анализ на коронавирус в частной лаборатории.

В Петербурге сдать тест на коронавирус при симптомах ОРВИ не выйдет. Только по назначению врача

И только потом с положительным результатом Наталья Шмыкова позвонила на "горячую линию" и оформила больничный онлайн.

Кстати, новосибирские ученые совместно с коллегами из Санкт-Петербурга разработали новую тест-систему, выявляющую штамм "омикрон". Она одновременно выявляет наличие генетического материала коронавируса и определяет, относится ли он к "омикрон"-штамму.

Фото: iStock
Врач рассказала, сколько человек может заразить один больной "омикроном"

Как рассказали "Российской газете" в Институте химической биологии и фундаментальной медицины (ИХБФМ) СО РАН, своевременное обнаружение нового штамма очень важно по нескольким причинам. Разновидность вируса COVID-19, получившая обозначение "омикрон", распространяется во много раз быстрее, чем предшествующие ей штаммы. Кро ме того, она отличается большим числом мутаций, что делает штамм более устойчивым к вакцинам.

Мобилизуют стоматологов

В некоторых регионах бьют тревогу - не хватает медиков в амбулаториях! Так, в Санкт-Петербурге, например, сейчас в срочном порядке доукомплектовывается штат поликлиник - прежде всего за счет ординаторов и медиков учреждений федерального подчинения, не задействованных в помощи больным коронавирусом. Если и этого окажется недостаточно, то городская служба здравоохранения планирует привлекать на помощь студентов старших курсов медицинских вузов.

Уже сейчас учащиеся-медики старших курсов работают в "красных зонах" в Амурской области. "Я - уже на шестом курсе, поэтому выполняю работу среднего медицинского персонала, - рассказала "РГ" Юлия Сухарева, получающая образование в Амурской медакадемии. - Есть договоренность, что наши смены - чаще всего ночные, а на выходных мы выходим на день".

А в Астраханской области, как и во многих других регионах страны, недостатка во врачебных кадрах в "ковидных" госпиталях нет, наблюдается лишь нехватка персонала в поликлиниках. На помощь тут так же приходят те же студенты последних курсов медицинских учебных заведений - они ходят по вызовам на дом, развозят лекарства, работают на "скорых".

В Новосибирской области готовится мобилизация непрофильных специалистов - вплоть до стоматологов и психологов. Такое распоряжение в связи с подготовкой к пятой волне пандемии и возможному проникновению "омикрона" издало руководство региона.

"Ковидные" койки ждут

В Ростовской области в связи со спадом заболеваемости число "ковидных" коек сократили, но заверили, что при необходимости их можно быстро развернуть снова. Кроме того, в городе открылся новый Донской инфекционный центр на 260 коек.

Как удалось выяснить корреспондентам "РГ", в других регионах "ковидных" коек хватает. Пока. В Санкт-Петербурге в стационарах свободно около 32 процентов. Их не сокращают именно из-за коек для пациентов с COVID-19. В Минздраве Астраханской области корреспондента "РГ" успокоили, что в случае наплыва больных откроются места в том числе в перепрофилированных медучреждениях.

В Новосибирской области готовится мобилизация непрофильных специалистов - вплоть до стоматологов и психологов

В Амурской области продолжают функционировать восемь инфекционных и семь провизорных госпиталей - в общей сложности на 1300 коек. Свободный коечный фонд составляет 25,8 процента.

На Урале зафиксировали первые случаи заражения "омикроном"

В Нижегородской области развернут обсерватор на 160 человек - специально для наблюдения за теми, кто прибывает из стран, где обнаружен новый штамм. Лечить заболевших будут на базе трех больниц, где развернуто 85 коек.

Кроме того, в аэропорту Нижнего Новгорода проводится двойная термометрия для прибывших из "неблагополучных" стран.

Регионы открыли статистику по "омикрону"

Ранее заражение "омикроном" обнаружили в 40 регионах России, многие случаи из них завозные. Первые пациенты с новым штаммом выявлены на Дальнем Востоке. Это родители с ребенком, вернувшиеся в Благовещенск после отдыха в Турции.

В Свердловской области новый штамм выявили у четырех человек, сообщили в региональном оперштабе по коронавирусу. Дважды "омикрон" обнаружили в Астраханской области. В Ростовской же выявлены три очага: в общежитии вуза и два домашних, не связанных между собой, - в разных семьях заболели ребенок и женщина. "Эти люди не выезжали за границу и не имели контактов с гражданами, вернувшимися из других стран. Следовательно, "омикрон" имеет местное распространение со всеми вытекающими отсюда рисками", - отметил Главный санитарный врач региона Евгений Ковалев.

В Нижегородской области на сегодня официально известно об одном случае заболевания "омикроном" - заразившейся девушке 28 лет, она не была вакцинирована, и в состоянии средней степени тяжести ее госпитализировали в инфекционную больницу.

В регионах Общество Здоровье Филиалы РГ Столица Филиалы РГ Сибирь Филиалы РГ Юг России Филиалы РГ Северо-Запад Филиалы РГ Дальний Восток Филиалы РГ Приволжье ЦФО Московская область СФО Новосибирская область Новосибирск ЮФО Ростовская область Ростов-на-Дону СЗФО Санкт-Петербург ДФО Амурская область Пандемия коронавируса COVID-19

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