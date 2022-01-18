Минздрав утвердил временный порядок для вакцинации от коронавируса

Решение об установлении противопоказаний к вакцинации против коронавируса на период до 30 дней принимает врач, на срок более 31 дня - врачебная комиссия медорганизации. Сведения вносятся в медкарту пациента и антиковидный сертификат. Приказ об этом подписал министр здравоохранения Михаил Мурашко. Документ устанавливает временный порядок организации проведения профилактических прививок против коронавируса.

В нем также говорится, что перед прививкой медработник обязан осмотреть пациента, выяснить, нет ли у него хронических заболеваний в стадии обострения, острых респираторных заболеваний или желудочно-кишечных расстройств.

Отмечается, что прививку можно делать только при отсутствии противопоказаний к ней. А если в инструкции к препарату говорится, что при конкретном заболевании он должен применяться с осторожностью, то врач обязан взвесить соотношение пользы и риска от вакцинации, предупредить об этом пациента. Вакцинация проводится только при добровольном согласии человека.