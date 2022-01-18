Обнародованы результаты испытаний вакцины от коронавируса для подростков

Испытания вакцины от коронавируса для подростков не зафиксировали на данный момент ни одной серьезной побочной реакции у пациентов. Об этом сообщает официальный сайт мэрии Москвы.

Для испытаний применяется вакцина "Спутник М" - это тот же самый "Спутник V", но в пятикратно сниженной дозе. В общей сложности в испытаниях примут участие 3 тысячи добровольцев: 2 400 получат вакцину, 600 - плацебо. На данный момент более 1 500 подростков уже вакцинированы первым компонентом, полный курс в рамках испытаний прошли 1 200 участников.

За состоянием подростков следят врачи, сами испытуемые фиксируют самочувствие в приложении. Проводятся ЭКГ, анализы крови и мочи. На данный момент, как рассказал главный педиатр департамента здравоохранения Москвы, главврач детской городской клинической больницы имени З.А. Башляевой Исмаил Османов, никаких серьезных побочек не отмечается. Лишь в единичных случаях наблюдается утомляемость, повышение температуры, боль в месте укола, но все это проходит в течение суток.