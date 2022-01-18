Сергей Собянин: О распространении штамма "омикрон"

Дорогие друзья,

Мир столкнулся с новым вызовом - новым штаммом COVID-19 "омикрон". Во многих странах мы наблюдаем стремительные всплески заболеваемости. К сожалению, и в Москве сегодня "омикрон" уже доминирует в структуре заболеваемости, практически полностью вытеснив "дельту".

По опыту других стран мы знаем, что "омикрон" намного заразнее "дельты". Но в то же время в большинстве случаев болезнь протекает в более легкой форме.

Первые данные о распространении "омикрона" в Москве подтверждают эти факты.

На предыдущей неделе число выявленных случаев заболевания выросло в два раза - с 2,8 тыс. до 5,7 тыс. в день. А сегодня - перевалило за 8 тысяч.

Но при этом число госпитализаций остается сравнительно небольшим. Если летом-осенью 2021 г. при 5 тыс. положительных тестов в Москве госпитализировали примерно 1,5 тыс. человек, то сейчас - 750-800 человек в день.

С большой осторожностью можно надеяться, что эта тенденция сохранится.

На случай, если ситуация изменится к худшему, мы сохраняем "горячий резерв" свободных коронавирусных коек.

С учетом быстрого и большого распространения "омикрона" уже очевидно, что резко вырастет нагрузка на амбулаторное звено.

Чтобы поликлиники могли справиться с возросшей нагрузкой, мы значительно увеличили количество дежурных врачей. Они работают ежедневно, без выходных.

В поликлиниках принимаются необходимые меры для того чтобы максимально исключить пересечение здоровых пациентов и пациентов с симптомами ОРВИ и ковида.

Если у вас появились эти симптомы и вам необходима медицинская помощь, лучше всего без записи прийти в поликлинику и дождаться приема дежурного врача. Вас примут в день обращения, проведут все необходимые процедуры и назначат лечение.

Кроме того, мы пока не знаем, насколько новый штамм опасен для старшего поколения. Чтобы не подвергать его дополнительному риску, я принял решение продлить до 1 апреля 2022 г. домашний режим для людей в возрасте старше 60 лет и хронически больных граждан.

Также до 1 апреля 2022 г. продлевается требование к работодателям перевести не менее 30% сотрудников на дистанционный режим работы. Эта мера работает неплохо, снижая плотность людских потоков в общественном транспорте и офисных зданиях. И отказываться от нее явно преждевременно.

Более того, где это возможно, я бы просил перевести на "дистанционку" максимальное количество работников.

Объявляем об этих решениях заранее, чтобы граждане и бизнес могли заблаговременно скорректировать свои планы.

Нам предстоит пережить несколько сложных недель. Но мы справились с предыдущими волнами пандемии. Уверен, справимся и с "омикроном".

Берегите себя и окружающих! Будьте здоровы!

Ваш мэр

С.Собянин.

Источник: блог мэра Москвы Сергея Собянина