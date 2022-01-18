Режиссер "Лиги справедливости" обвинил актеров фильма в грубом поведении

Американский режиссер Джосс Уидон, который после ушедшего из "Лиги справедливости" Зака Снайдера занимался доработкой фильма, раскритиковал поведение актеров и обвинил их в грубом поведении. Об этом сообщает издание Vulture в материале, посвященном работам Уидона.

После того, как Зак Снайдер выбыл из проекта из-за смерти дочери-подростка, на его место заступил Джосс Уидон, известный по своим сериалам "Баффи - истребительница вампиров", "Светлячок", а также марвеловским фильмам "Мстители" и "Мстители: Эра Альтрона".

Итак, когда Уидон появился на площадке, он требовал от актеров фильма, чтобы те произносили свои реплики именно так, как они написаны в сценарии. Тогда как Снайдер всячески поощрял импровизацию. Из-за этого режиссер подвергся критике со стороны исполнителей главных ролей. Игравшая Чудо-женщину Галь Гадот обвинила Уидона в том, что он вообще не понимает, как работают фильмы о супергероях.

Издание отмечает, что ситуация накалилась до того, что однажды режиссер остановил съемку и заявил, что еще никогда прежде не имел дела с такой грубой группой людей.

Кроме того, другой актер "Лиги", Рэй Фишер тоже высказал претензии к Уидону. Его герой, Киборг Виктор Стоун был первым чернокожим персонажем в фильмах DC, и Снайдер хотел уделить этому факту большое внимание. Тогда как Уидон, по словам Фишера, вырезал многие сцены, которые бросали вызов стереотипам о чернокожих, и даже использовал цветокоррекцию, чтобы "поправить" оттенок кожи героя.

Сам Уидон объяснил, что в принципе не принимает советов от актеров, "даже от Роберта Дауни-младшего".

Напомним, "Лига справедливости" вышла в прокат в 2017 году. В фильме появились основные супергерои комиксов DC - Супермен (Генри Кавилл), Бэтмен (Бен Аффлек), Чудо-женщина (Галь Гадот), Флэш (Эзра Миллер), Аквамен (Джейсон Момоа) и Киборг (Рэй Фишер).

В 2021 году после многочисленных просьб фанатов и большого недовольства первым фильмом все-таки вышла режиссерская версия "Лиги справедливости" Зака Снайдера.