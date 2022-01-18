Специалисты оценили, насколько штамм "омикрон" заразнее "дельты"

В Роспотребнадзоре систематизировали всю информацию, имеющуюся на сегодняшний день о новом штамме коронавируса "омикрон", и сравнили свойства нового варианта SARS-CoV-2 с предыдущими штаммами. Оказалось, что скорость распространения "омикрона" в семь раз выше, чем у "дельты".

В сообщении Роспотребнадзора перечислены главные особенности "омикрона":

1. Инкубационный период у штамма "омикрон" значительно короче. По предварительным данным, он составляет от 2 до 5 дней. При этом человек с "омикроном" может быть заразным уже в первые сутки после инфицирования.

2. Привитые или переболевшие COVID-19 могут заразиться "омикроном", но в этом случае заболевание чаще всего протекает по типу сезонной респираторной инфекции - с незначительным повышением температуры тела и симптомами ОРВИ.

3. Штамм "омикрон" распространяется особенно интенсивно среди непривитых людей, а также тех, кто ранее не болел коронавирусной инфекцией и не имеет к ней иммунитета.

4. В зоне риска, как и в случае с предыдущими вариантами коронавируса, пожилые россияне, люди с хроническими патологиями, не имеющие иммунной защиты. Но по сравнению с предыдущими штаммами, "омикроном" стали чаще болеть дети.

5. На поверхностях "омикрон" уничтожается привычными дезинфицирующими средствами - как промышленными, так и бытовыми.

6. Механизм передачи штамма "омикрон" такой же, как у предыдущих штаммов: воздушно-капельный. Вирус содержится в мельчайших капельках слюны и слизи, выделяемых из носа и рта больного, и вместе с ними попадает на слизистые окружающих.

7. В связи с более высокой контагиозностью штамма "омикрон" вероятность заразиться в помещениях, где находится много людей, возрастает.

В связи с этим Роспотребнадзор напоминает, что для защиты от заражения очень важно соблюдать правила, общие для неспецифической профилактики всех респираторных инфекций - мыть руки, носить маску или респиратор, обрабатывать руки и поверхности в помещениях антисептиками, избегать массового скопления людей, соблюдать социальную дистанцию.