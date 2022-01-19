Минздрав: Бустерную прививку можно сделать любой вакциной

С приходом "омикрона" специалисты снова напоминают о важности ревакцинации. Бустерную прививку нужно делать через полгода после первой вакцинации или перенесенного COVID-19.

В Москве на бустер записывают по желанию человека - можно выбрать "Лайт", можно полный "Спутник V". Фото: РИА Новости

Что касается выбора препарата, тут рекомендации специалистов могут расходиться, и, соответственно, народ начинает сомневаться, чем колоться в этот раз.

Согласно рекомендациям Минздрава России, бустерную прививку можно сделать "любой зарегистрированной в России вакциной". В Москве, например, на бустер записывают по желанию человека - можно выбрать "Лайт", можно полный "Спутник V".

Многое также зависит от индивидуальных особенностей организма человека. Если он, например, перенес первую вакцинацию с осложнениями, для повторной иммунизации врач может посоветовать ему другой препарат (кроме семейства "Спутников" в России зарегистрированы еще две вакцины - "ЭпиВакКорона" и "КовиВак", хотя объемы их производства значительно уступают гамалеевскому препарату, а потому эти вакцины есть не всегда и не во всех медучреждениях). Тем не менее на практике привитым "Спутником V" обычно рекомендуют однодозный "Спутник Лайт". Хотя, например, глава Центра Гамалеи Александр Гинцбург заявил на днях, что для пожилых старше 65+ с учетом прихода "омикрона" лучше и вторую вакцинацию выполнить двухдозным "Спутником V".

Главный внештатный специалист по терапии и общей врачебной практике Минздрава России Оксана Драпкина рассказала, кому "бустер" нужен в первую очередь. "Бустерная прививка по рекомендациям целесообразна для всех, но в первую очередь надо защитить наиболее уязвимые группы: это пожилые люди, люди с хроническими заболеваниями, пациенты с артериальной гипертензией, с ожирением, с сахарным диабетом. То есть это те группы граждан, у которых течение новой коронавирусной инфекции может быть тяжелым", - сказала главный специалист.

Она также напомнила, что бустерная вакцинация, в том числе и пожилыми людьми, переносится хорошо.

"Ревакцинация проводится теми же вакцинами, что и вакцинация, поэтому она так же эффективна и безопасна, как вакцинация. По опыту чаще всего мы видим, что бустерная вакцинация переносится достаточно неплохо. Разработчики вакцин описывают, что "Спутник V" активен и в отношении новых штаммов. Я цитирую то, что говорит научный коллектив Александра Леонидовича Гинцбурга", - подчеркнула Драпкина.

Бустерная прививка приводит к резкому увеличению уровня защитных антител к коронавирусу SARS-CoV-2, но к тому же усиливает и длительный Т-клеточный иммунитет, - отмечают эксперты. С каждой последующей вакцинацией улучшается качество антител, отметил известный вирусолог Константин Чумаков.