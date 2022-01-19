Принесет ли "омикрон" новый всплеск заболеваемости COVID-19

Действительно ли "омикрон" начал терять свои поражающие свойства и вскоре станет типичной сезонной инфекцией? На вопросы "РГ" - Недели ответила замдиректора МНИИ эпидемиологии и микробиологии Роспотребнадзора Татьяна Руженцова.

Татьяна Руженцова: Я бы не торопилась делать заключение о потере вирусом поражающих свойств. Выраженная слабость и сильные головные боли указывают на то, что возбудитель угнетающе действует на сосуды, нервную систему, что предстоит изучить. Высыпания, которые были впервые отмечены британскими врачами у детей, тоже наводят на мысли о возможном поражении сосудистой системы. Уже есть около двух десятков случаев смерти от этого вируса. Пока нет подтверждений связи подъема заболеваемости с погодными условиями: растет число зарегистрированных случаев и в Северном полушарии, где сейчас зима, и в Южном, где лето.

Некоторые утверждают, что за два года пандемии они не болели коронавирусом. У них такой сильный иммунитет?

Татьяна Руженцова: Возможны разные случаи. У некоторых людей после повторных контактов с зараженными нет никаких симптомов, нет и антител. Это говорит о том, что вирус, скорее всего, просто не попал на слизистые оболочки благодаря защитной маске, соблюдению дистанции. Также можно сразу после контакта прополоскать горло, рот и промыть нос физраствором.

Бывает, что человек переносит инфекцию бессимптомно или с минимальными проявлениями, без лечения, а после появляются (или растут!) антитела, которые в течение некоторого времени защищают от заболевания. Такие случаи объясняются хорошей работой иммунной системы, с одной стороны, и небольшим количеством попавшего в организм вируса - с другой. Это чаще те, кто вакцинирован, всегда использует маску и не пренебрегает другими рекомендациями. Но нельзя быть уверенными, что иммунная система сработает всегда. Стресс, недосыпание, физическая перегрузка, нехватка какого-либо витамина могут в любой момент снизить иммунитет.

Еще в августе 2020 года я говорила о возможности повторных заражений. Уже тогда стали появляться пациенты, болеющие коронавирусной инфекцией повторно. В основном это были медработники, контактировавшие с больными в "красных зонах". Надеясь на стойкий иммунитет, они переставали использовать средства защиты и заболевали вновь. Но тогда предстояло еще выяснить, имеем ли мы продолжающееся выделение вируса с обострением заболевания или повторное заражение. Сейчас уже понятно, что переносить COVID-19 можно много раз. В среднем через шесть месяцев количество антител снижается, а клеточный иммунитет не гарантирует защиту от заболевания, хотя снижает его тяжесть. Но повторно заболевших немного. По данным российской статистики, к ноябрю 2021 года повторно болели 0,7% пациентов. Однако с приходом новых штаммов вируса риск заболеть вновь возрастает.

Можно ли сначала переболеть в легкой форме, а потом в тяжелой?

Татьяна Руженцова: Повторные эпизоды были, как правило, легче. Однако есть сообщения о единичных случаях более тяжелого течения, даже с летальными исходами. Многое зависит от особенностей организма человека, иммунного ответа, своевременности и правильности лечения, последствий поражения легких и других органов после первого заболевания. У перенесших инфекцию бессимптомно последствия встречаются гораздо реже. Но вирус может незаметно повлиять на легкие, сердечно-сосудистую, нервную, иммунную и другие системы организма. Еще в прошлом году мы заметили, что у некоторых людей вдруг появлялись жалобы на повышение артериального давления, одышку, аритмию, боли в суставах, которых раньше никогда не было.

С приходом "омикрона" случаев нетипичного течения может стать больше. Но мы уже знаем основные особенности заболевания, понимаем, как снизить последствия заболевания. Главное в этом - внимательное и бережное отношение к своему здоровью и здоровью наших близких!