Почему благоустроенная набережная в Челябинске оказалась безлюдной

Прогулки по сценарию
Начало дискуссии положил челябинский девелопер Денис Ни, заявивший, что все современные градостроительные проекты должны рассматриваться через призму режиссуры, поскольку "люди вообще любят разнообразие". Обустроенную в прошлом году набережную он причислил к проектам без финальной режиссерской шлифовки.
- Что я вижу там? Неутоптанный снег. Летних сценариев использования набережной - тьма, от открытого театра до качелей. А из зимних - только металлическое ограждение, к которому можно прилипнуть, как в детстве, языком. Что там еще делать? Ждать весну? - эмоционально охарактеризовал ситуацию Ни и поделился наблюдением: когда публике демонстрируют красивые картинки - это всегда летние сценарии.
Между тем эффективность инвестиций в общественные пространства представляет собой частное - результат деления суммы потраченных средств на их посещаемость. Нет зимних сценариев - минус 50 процентов эффективности бюджетных инвестиций. К зиме набережная не готова, необходимо этот объект доосмысливать.
В ответ горожане стали предлагать собственные варианты: каток на набережной, горки, светящиеся фигуры изо льда. Помечтали о палатках с глинтвейном и рулькой на огне, высказались за организацию точек с горячим чаем. Даже уличные кафе будут востребованы зимой в приемлемую погоду, если развести живой огонь и дать посетителям пледы, написал один из комментаторов.
Когда оживут "ребра Левиафана"?
Если изучить практики крупных городов, людской трафик всегда подразумевает не праздное гуляние, а наличие целевого маршрута, напоминает политолог и публицист кандидат политических наук Александр Подопригора: от одной достопримечательности к другой, одного заведения досуга или общественного места к следующему. Изначально предполагалось, что челябинская набережная поведет горожан от культурно-развлекательного комплекса "Мегаполис" к будущему конгресс-холлу "Крылья" с концертными залами, развлекательными комплексами, ресторанами, смотровыми площадками. Шагающее через Миасс сооружение, которому отводилась роль новой доминанты, функционалом и масштабом требовало появления пешеходной набережной: по ней было бы легко добраться до этого мегаобъекта. Однако его строительство заморозили. В итоге получился долгострой, прозванный из-за перекинутых через реку гигантских конструкций "ребрами Левиафана". Набережную между тем продолжили развивать, и она в итоге уперлась в тупик - ограждение стройплощадки.
- Теперь она уже никуда не ведет, поэтому в плохую погоду там действительно нечего делать, - констатирует Подопригора. - На старте мы часто рассуждаем об архитектурных достоинствах проекта, хотя начинать следует с того, насколько он удовлетворяет запросы и потребности горожан. Если речь идет о досуге, значит, и территорию нужно насыщать соответствующим образом.
Объекты общественных пространств должны "цепляться" друг за друга, создавая единый досуговый ландшафт, новый потенциал города. И набережные, по мнению политолога, способны обрести второе дыхание, если конгресс-холл, который власти все же обещают когда-то завершить, действительно будет достроен.
Река надежды
Некоторые наблюдатели, впрочем, считают, что благоустройства берега Миасса недостаточно для создания точки притяжения, пока не удастся очистить саму реку.
- Это главный элемент естественного природного пространства, территория, привлекательная для отдыха и прогулок, с огромным коммерческим потенциалом, - говорит челябинский урбанист-инсталлятор, выпускник креативных курсов германской строительной академии Bauhaus Олег Чернышев. - Дуэт реки и реликтового бора в Челябинске - подарок судьбы, которым надо дорожить. Зеленый ландшафт русла украшает четыре района, создает психологический комфорт жителям мегаполиса.
В 1960 годах из небольшой речки с низким дебетом воды в центре Челябинска решили создать широкий водоем. Реалии показали, что уход за искусственной акваторией требует серьезных затрат. Из-за накопления донных отложений вода в Миассе стала непригодной ни для купания, ни для жизни - исчезли рыба и водоросли. Теперь, говорит Чернышев, мы имеем мертвую реку, сточный коллектор.
- Стоит ли возводить пафосные ограждения у такой реки? Стоимость набережной с экологически безупречным проектом, который предусматривает не только тротуары, но и подземную систему канализации для откачки поверхностных стоков, достигает 400 и более миллионов рублей за километр, - рассуждает эксперт. - Может, инициативу и инвестиции предприятий, флагманов местной индустрии, выступающих с идеями создания прибрежных парков, пока направлять на спасение реки?
Актуальными, по мнению Чернышева, становятся утверждение реального плана восстановления водной артерии, проведение гидрологических исследований за счет средств федеральной программы "Чистая вода". В пример он приводит реанимацию похожей по размерам реки Свислочь в Минске. Для удаления донных наносов и токсичных отложений там на полтора метра углубили дно. При очистке 9 километров реки вывезли на технические поля, в иловые ямы и заброшенные карьеры более 300 тысяч кубометров отложений. Затраты по ценам "нулевых" годов превысили три миллиарда рублей, но в результате восстановилась популяция рыб, и жителей белорусской столицы теперь можно увидеть с удочками на берегах.
Подобный сценарий, уверен урбанист, возможен и в Челябинске. Хотя на увеличение популярности общественного пространства сыграла бы, по его мнению, и концентрация культурных объектов, "всепогодных" достопримечательностей. Точкой притяжения, к примеру, инсталлятор видит разработанную им "Главную скамью Челябинска" - трехъярусную конструкцию, которую, по его словам, недорого изготовить, просто установить. У нее могли бы фотографироваться молодежь и гости города, причем в любую погоду.
Разнообразие километров
Падение трафика в прогулочных зонах зимой происходит не только в Челябинске, напоминает член градостроительного комитета "Опоры России", управляющий партнер компании DevelopmentPro Вахтанг Чикаберидзе. Межсезонье и зима отсекают часть арсенала развлечений. Кроме того, общественные пространства развиваются этапами, волнами, и история челябинской набережной не закончена. Принятый недавно генплан Челябинска предусматривает, что в итоге ее длина по обоим берегам достигнет 114 километров - объект станет одним из самых протяженных в России. Профсообщество организовало соучастное проектирование, в которое помимо экспертов и инвесторов включились горожане, предложившие варианты досуга на этой территории.
- Мы попытались сформулировать запросы, которые потом войдут в техзадание на поэтапное воплощение проекта, - рассказывает девелопер. - Определились с тем, что все кусочки набережной должны быть связаны в единый пешеходный путь, на протяжении которого видятся объекты, привлекательные максимальное количество дней в году. Например, спортивные площадки, трассы с препятствиями для дронов, умный парк с доступом в Интернет, дизайнерские мосты и т. д.
Важной составляющей концепции станет зонирование пространства, которое поддержат сформировавшиеся вдоль реки городские кластеры. В центральной зоне, вблизи которой находятся краеведческий музей, ретроздания картинной галереи и филармонии, часть первой подпорной береговой стенки, акцент может быть сделан на историю. Далее набережная может перетекать в детский городок, а вблизи Южно-Уральского госуниверситета - в территорию для студентов, молодежи. Выше по течению, где началось строительство "РМК-Арены" и планируется еще ряд спортивных сооружений, объект приобретет спортивный характер. Предполагаются участки с гастрономической, ярмарочной специализацией, территории искусств и природы - продолжение дендропарка, где лес и охранная зона городского бора.
Важно, что при этом пространство должно приносить городу выгоду, благодаря которой можно содержать прогулочную инфраструктуру, восстанавливать малые формы после их сезонной эксплуатации.
- В Казани набережной занимаются давно. Но даже там она обеспечивает лишь 70-80 процентов затрат, необходимых для ее текущего содержания, - констатирует Чикаберидзе. - У нас же такая задача пока вовсе не ставилась, однако рано или поздно будет поставлена.
Чтобы включилась нормальная экономика, продолжает девелопер, ориентироваться следует на потребности жителей, но с размахом. К примеру, если создавать детский городок, то по высшему разряду, мультифункциональный. Потому что небольшие детские площадки не заполняются - в этом формате они уже перестали быть интересными. Следовательно, требуется реновация самой идеи: лучше одна хорошая площадка, чем несколько средних.
- Общественные места нужно воспринимать как здания без крыши - так же ответственно и осторожно относиться к их проектированию. Тогда они не останутся безлюдными и, как хорошая недвижимость, будут всегда востребованы, - подводит итог девелопер.