Почему благоустроенная набережная в Челябинске оказалась безлюдной

Набережная реки Миасс в Челябинске оказалась в центре внимания. Летом новый объект благоустройства собирал массу людей, зимой же здесь вместо верениц гуляющих - редкие прохожие. При этом холод подогрел обсуждение вопроса о том, все ли было предусмотрено, чтобы людской поток на этом общественном пространстве не обмелел с наступлением заморозков?

Прогулки по сценарию

Начало дискуссии положил челябинский девелопер Денис Ни, заявивший, что все современные градостроительные проекты должны рассматриваться через призму режиссуры, поскольку "люди вообще любят разнообразие". Обустроенную в прошлом году набережную он причислил к проектам без финальной режиссерской шлифовки.

- Что я вижу там? Неутоптанный снег. Летних сценариев использования набережной - тьма, от открытого театра до качелей. А из зимних - только металлическое ограждение, к которому можно прилипнуть, как в детстве, языком. Что там еще делать? Ждать весну? - эмоционально охарактеризовал ситуацию Ни и поделился наблюдением: когда публике демонстрируют красивые картинки - это всегда летние сценарии.

Между тем эффективность инвестиций в общественные пространства представляет собой частное - результат деления суммы потраченных средств на их посещаемость. Нет зимних сценариев - минус 50 процентов эффективности бюджетных инвестиций. К зиме набережная не готова, необходимо этот объект доосмысливать.

В ответ горожане стали предлагать собственные варианты: каток на набережной, горки, светящиеся фигуры изо льда. Помечтали о палатках с глинтвейном и рулькой на огне, высказались за организацию точек с горячим чаем. Даже уличные кафе будут востребованы зимой в приемлемую погоду, если развести живой огонь и дать посетителям пледы, написал один из комментаторов.

Когда оживут "ребра Левиафана"?

Если изучить практики крупных городов, людской трафик всегда подразумевает не праздное гуляние, а наличие целевого маршрута, напоминает политолог и публицист кандидат политических наук Александр Подопригора: от одной достопримечательности к другой, одного заведения досуга или общественного места к следующему. Изначально предполагалось, что челябинская набережная поведет горожан от культурно-развлекательного комплекса "Мегаполис" к будущему конгресс-холлу "Крылья" с концертными залами, развлекательными комплексами, ресторанами, смотровыми площадками. Шагающее через Миасс сооружение, которому отводилась роль новой доминанты, функционалом и масштабом требовало появления пешеходной набережной: по ней было бы легко добраться до этого мегаобъекта. Однако его строительство заморозили. В итоге получился долгострой, прозванный из-за перекинутых через реку гигантских конструкций "ребрами Левиафана". Набережную между тем продолжили развивать, и она в итоге уперлась в тупик - ограждение стройплощадки.

- Теперь она уже никуда не ведет, поэтому в плохую погоду там действительно нечего делать, - констатирует Подопригора. - На старте мы часто рассуждаем об архитектурных достоинствах проекта, хотя начинать следует с того, насколько он удовлетворяет запросы и потребности горожан. Если речь идет о досуге, значит, и территорию нужно насыщать соответствующим образом.

Объекты общественных пространств должны "цепляться" друг за друга, создавая единый досуговый ландшафт, новый потенциал города. И набережные, по мнению политолога, способны обрести второе дыхание, если конгресс-холл, который власти все же обещают когда-то завершить, действительно будет достроен.

Река надежды

Некоторые наблюдатели, впрочем, считают, что благоустройства берега Миасса недостаточно для создания точки притяжения, пока не удастся очистить саму реку.

- Это главный элемент естественного природного пространства, территория, привлекательная для отдыха и прогулок, с огромным коммерческим потенциалом, - говорит челябинский урбанист-инсталлятор, выпускник креативных курсов германской строительной академии Bauhaus Олег Чернышев. - Дуэт реки и реликтового бора в Челябинске - подарок судьбы, которым надо дорожить. Зеленый ландшафт русла украшает четыре района, создает психологический комфорт жителям мегаполиса.

Объекты общественных пространств должны "цепляться" друг за друга, создавая единый досуговый ландшафт, новый потенциал города

В 1960 годах из небольшой речки с низким дебетом воды в центре Челябинска решили создать широкий водоем. Реалии показали, что уход за искусственной акваторией требует серьезных затрат. Из-за накопления донных отложений вода в Миассе стала непригодной ни для купания, ни для жизни - исчезли рыба и водоросли. Теперь, говорит Чернышев, мы имеем мертвую реку, сточный коллектор.

- Стоит ли возводить пафосные ограждения у такой реки? Стоимость набережной с экологически безупречным проектом, который предусматривает не только тротуары, но и подземную систему канализации для откачки поверхностных стоков, достигает 400 и более миллионов рублей за километр, - рассуждает эксперт. - Может, инициативу и инвестиции предприятий, флагманов местной индустрии, выступающих с идеями создания прибрежных парков, пока направлять на спасение реки?

Актуальными, по мнению Чернышева, становятся утверждение реального плана восстановления водной артерии, проведение гидрологических исследований за счет средств федеральной программы "Чистая вода". В пример он приводит реанимацию похожей по размерам реки Свислочь в Минске. Для удаления донных наносов и токсичных отложений там на полтора метра углубили дно. При очистке 9 километров реки вывезли на технические поля, в иловые ямы и заброшенные карьеры более 300 тысяч кубометров отложений. Затраты по ценам "нулевых" годов превысили три миллиарда рублей, но в результате восстановилась популяция рыб, и жителей белорусской столицы теперь можно увидеть с удочками на берегах.

Подобный сценарий, уверен урбанист, возможен и в Челябинске. Хотя на увеличение популярности общественного пространства сыграла бы, по его мнению, и концентрация культурных объектов, "всепогодных" достопримечательностей. Точкой притяжения, к примеру, инсталлятор видит разработанную им "Главную скамью Челябинска" - трехъярусную конструкцию, которую, по его словам, недорого изготовить, просто установить. У нее могли бы фотографироваться молодежь и гости города, причем в любую погоду.

Разнообразие километров

Падение трафика в прогулочных зонах зимой происходит не только в Челябинске, напоминает член градостроительного комитета "Опоры России", управляющий партнер компании DevelopmentPro Вахтанг Чикаберидзе. Межсезонье и зима отсекают часть арсенала развлечений. Кроме того, общественные пространства развиваются этапами, волнами, и история челябинской набережной не закончена. Принятый недавно генплан Челябинска предусматривает, что в итоге ее длина по обоим берегам достигнет 114 километров - объект станет одним из самых протяженных в России. Профсообщество организовало соучастное проектирование, в которое помимо экспертов и инвесторов включились горожане, предложившие варианты досуга на этой территории.

- Мы попытались сформулировать запросы, которые потом войдут в техзадание на поэтапное воплощение проекта, - рассказывает девелопер. - Определились с тем, что все кусочки набережной должны быть связаны в единый пешеходный путь, на протяжении которого видятся объекты, привлекательные максимальное количество дней в году. Например, спортивные площадки, трассы с препятствиями для дронов, умный парк с доступом в Интернет, дизайнерские мосты и т. д.

Важной составляющей концепции станет зонирование пространства, которое поддержат сформировавшиеся вдоль реки городские кластеры. В центральной зоне, вблизи которой находятся краеведческий музей, ретроздания картинной галереи и филармонии, часть первой подпорной береговой стенки, акцент может быть сделан на историю. Далее набережная может перетекать в детский городок, а вблизи Южно-Уральского госуниверситета - в территорию для студентов, молодежи. Выше по течению, где началось строительство "РМК-Арены" и планируется еще ряд спортивных сооружений, объект приобретет спортивный характер. Предполагаются участки с гастрономической, ярмарочной специализацией, территории искусств и природы - продолжение дендропарка, где лес и охранная зона городского бора.

Важно, что при этом пространство должно приносить городу выгоду, благодаря которой можно содержать прогулочную инфраструктуру, восстанавливать малые формы после их сезонной эксплуатации.

- В Казани набережной занимаются давно. Но даже там она обеспечивает лишь 70-80 процентов затрат, необходимых для ее текущего содержания, - констатирует Чикаберидзе. - У нас же такая задача пока вовсе не ставилась, однако рано или поздно будет поставлена.

Чтобы включилась нормальная экономика, продолжает девелопер, ориентироваться следует на потребности жителей, но с размахом. К примеру, если создавать детский городок, то по высшему разряду, мультифункциональный. Потому что небольшие детские площадки не заполняются - в этом формате они уже перестали быть интересными. Следовательно, требуется реновация самой идеи: лучше одна хорошая площадка, чем несколько средних.

- Общественные места нужно воспринимать как здания без крыши - так же ответственно и осторожно относиться к их проектированию. Тогда они не останутся безлюдными и, как хорошая недвижимость, будут всегда востребованы, - подводит итог девелопер.