Риск заразиться "омикроном" у переболевших выше, чем с предыдущими штаммами

"Вероятность заразиться "омикрон"-штаммом коронавируса у уже перенесших инфекцию составляет примерно 15-20%, тогда как при циркуляции предшествующих вариантов риск повторного заражения был менее 1-2%", - сообщила замдиректора по клинико-аналитической работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Наталья Пшеничная. По данным зарубежных исследований, вакцинация даже с применением бустерной дозы, также не дает 100-процентной защиты от заражения.

"Вероятность заразиться "омикроном" после того, как человек переболел другим вариантом, например "дельтой", по данным специалистов ЮАР, составляет примерно 15-20%, тогда как раньше вероятность повторного развития заболевания была менее 1-2%", - сказала она.

Что касается возможности многократного заражения именно "омикроном", эксперт отметила, что судить об этом пока рано. Вариант "омикрон" был обнаружен в Южной Африке в конце ноября, и прошло слишком мало времени, чтобы судить о его долговременном "поведении".

Ранее некоторые специалисты, например, известный биолог Анча Баранова, высказывали предположение (основываясь на информации из Южной Африки), что волна "омикрона" будет очень бурной, и вызовет аномальный всплеск заболеваемости, но быстро сойдет на нет.

Пшеничная напомнила о мерах, которые позволят снизить риски заражения "омикроном". Помимо вакцинации, нужно использовать хорошо знакомые всем меры неспецифической профилактики - масочный режим, гигиена рук, социальное дистанцирование. "Но их нужно соблюдать не от случая к случаю, а на постоянной основе, находясь в общественных местах", - отметила Наталья Пшеничная.

По мнению Анчи Барановой. из-за высокой заразности "омикрона" лучшей стратегией в ближайшие недели будет самоизоляция. "Я понимаю, что это не для всех подходит. После праздников все вышли на работу, дети на учебу. Но когда это возможно, лучше свести контакты к минимуму", - посоветовала Баранова.