Вирусолог рассказал, кого не коснется сокращение карантина до семи дней

Сокращение карантина с 14 до 7 дней коснется тех, кто контактировал с заболевшим COVID-19. Об этом ТАСС рассказал вирусолог Евгений Тимаков.

По его словам, те, кто уже заразился, будут соблюдать изоляцию до полного выздоровления.

"Сокращение срока карантина - это не для болеющих, а для человека, который находился в контакте с тем, кто заболел. Потому что штамм "омикрон" имеет короткий инкубационный период, который не превышает 7 дней", - объяснил врач.

Тимаков отметил, что вышедшие с семидневного карантина люди уже точно не будут заразными.

Ранее вице-премьер Татьяна Голикова заявила, что в России сокращаются до семи дней сроки карантина по коронавирусу. Она также не исключила, что в дальнейшем сроки опять будут корректироваться.