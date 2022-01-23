Гинцбург сравнил опасность "омикрона" и "дельты" для людей из групп риска

Штамм "омикрон", который стремительно распространяется на территории России, так же опасен для людей из групп риска, как и предыдущий вариант коронавируса "дельта". При этом пока госпитализаций с "омикроном" среди привитых "Спутником V" нет.

Об этом рассказал директор центра имени Гамалеи Александр Гинцбург. Он уточнил, что поддерживает мнение о более легком течении заболевания в случае инфицирования "омикроном", однако группы риска - пожилые люди, пациенты с хроническими заболеваниями - гипертонией, ожирением, болезнями легких, а также курильщики рискуют в случае заражения "омикроном" так же, как и в случае с "дельтой". Особенно опасен вирус для непривитых "хроников".

"Я боюсь, что скоро мы увидим, когда будет достаточно статистики, что в этих группах риска тяжелых случаев будет столько же, что и от "уханя", что от "дельты", - сказал Гинцбург "Интерфаксу". По его мнению, вакцина "Спутник" дает "очень даже неплохую" защиту от "омикрона".

Штамм коронавируса "омикрон" был обнаружен на юге Африки в ноябре прошлого года, к концу декабря он "добрался" до России, в связи с чем в последнее время начала расти заболеваемость коронавирусной инфекцией. По состоянию на 22 января, "омикрон" выявлен в 63 регионах страны, его доля в заболеваемости COVID-19 cоставляет 48,1% против 51,9% у доминирующей пока "дельты". На фоне высокой заразности нового штамма медики настоятельно рекомендуют прививаться.