Кассационный суд объяснил, когда постройки в охранных зонах не самовольные

Первый кассационный суд общей юрисдикции сделал важное разъяснение: владельцы построек в охранных зонах могут рассчитывать на сниcхождение, если не знали о существовании запретов. Подразумеваются ситуации, когда рядом с дачей проходит, например, линия электропередачи. Или магистральный трубопровод.

До кассационного суда дошло дело жителя Липецка, гражданина С. В 1999 году он построил на своем участке дом и гараж. При этом в шести метрах от построек в пределах охранной зоны находится высоковольтная линия электропередачи 35кВ. Однако долгое время никто не обращал внимания на такое соседство.

Все изменилось недавно, когда сетевая компания подала в суд на гражданина, требуя снести постройки.

"Суд первой инстанции в удовлетворении иска отказал. Апелляционная инстанция отменила решение суда и обязала ответчика демонтировать жилой дом и гараж за пределы границ охранной зоны не менее чем на 15 метров от крайних проводов ВЛ-35 кВ", - рассказали в пресс-службе Первого кассационного суда.

В общем, судьба дома и гаража оказалась подвешена на юридическом волоске. Однако третья инстанция встала на сторону гражданина и его построек. Как указал суд, из материалов дела следует, что сетевая компания направила в Росреестр сведения о границах зон с особыми условиями использования, в том числе территории ВЛ-35 кВ "Сокол", только в 2012 году.

"То есть на момент предоставления ответчику земельного участка под строительство жилого дома и ввода его в 1999 году в эксплуатацию сведения о данной зоне в ЕГРН внесены не были, администрацией г. Липецка и истцом каких-либо требований относительно расположения строившегося объекта недвижимости С. не предъявлялось", - подчеркнули в кассационном суде.

Поэтому дело направлено на новое рассмотрение. Судам предстоит установить, знал ли гражданин, начиная стройку, о наличии запретов. Если нет, то дом и гараж не являются самовольными постройками.

Если на момент строительства человек не знал об охранной зоне, нельзя требовать бесплатного сноса

"Вопрос признания или непризнания самовольными постройками каких-то частных сооружений, оказавшихся в охранной зоне, является актуальным и чрезвычайно острым. Нередко владельцы земельных участков узнают лишь постфактум, что их надел - полностью или частично - находится в охранной зоне", - рассказал председатель Правления Ассоциации юристов России Владимир Груздев.

Он также пояснил, что еще до недавнего времени информации об охранных зонах опасных объектов, в том числе линий электросетей, не было в открытом доступе.

Помимо этого, глава правления АЮР подчеркнул, что о наличии таких зон не знали даже муниципалитеты, выдававшие разрешения на строительство.

В результате в границах охранных зон было возведено немало строений, причем их владельцы действовали добросовестно.

Сейчас сведения о границах охранных зон включены в ЕГРН. И в будущем вероятность, что владелец земельного участка, наметивший строительство, будет не осведомлен о существующих ограничениях, сведена к минимуму.

"Что же касается уже построенных домов, то в свое время Верховный суд России ориентировал нижестоящие инстанции на защиту прав граждан в данном вопросе: если человек действовал добросовестно, его постройки не подлежат сносу. Теперь кассационные суды реализуют правовые позиции Верховного суда России и добиваются установления единой судебной практики по данному вопросу", - подвел итог Владимир Груздев.