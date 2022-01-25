Мишустин поручил выпустить рекомендации по действиям при симптомах COVID-19

Премьер-министр Михаил Мишустин поручил министерству здравоохранения сегодня же выпустить методические рекомендации для населения по действиям при симптомах коронавируса и опубликовать их, в том числе в средствах массовой информации.

"Чтобы люди четко понимали, в каких случаях можно лечиться дома, а в каких обращаться к врачу. Надо это разъяснить гражданам, чтобы они могли помочь себе и родным", - заявил глава правительства.

Также он попросил министерство продолжать активное взаимодействие с регионами, оказывая при необходимости всю поддержку. "В субъектах Российской Федерации надо создать все условия, чтобы можно было удобно сделать прививку, в том числе повторную, и важно наращивать уровень коллективного иммунитета", - подчеркнул он.