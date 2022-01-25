Растет производство российской микроэлектроники

Московская компания "Эпиэл", обеспечивающая электронными компонентами более 50 предприятий радиоэлектроники по всей России, за первые три квартала 2021 года в 2,3 раза увеличила объем зарубежных поставок - почти до 62 миллионов рублей.

Год назад объем экспорта за тот же период составлял 27 миллионов. Компания входит в число резидентов ОЭЗ "Технополис "Москва", откуда выпускаемая продукция экспортируется в Китай, Францию, США и Канаду.

Рост экспорта микроэлектроники важен для России не только в финансовом плане, но и как доказательство качества выпускаемой продукции на одном из самых высококонкурентных мировых рынков, где наша страна выступает, в основном, в качестве импортера. Например, на российском рынке автомобильной электроники доля импорта составляет около 90 процентов. В целом даже в госзакупках доля отечественных производителей электроники, как следует из недавнего заявления вице-премьера Дмитрия Чернышенко, не превышает 20 процентов. И основной объем идет на нужды оборонных предприятий. Из-за дефицита зарубежных компонентов в начале октября Volkswagen Group Rus, например, была вынуждена сократить производство в Калуге, а АвтоВАЗ летом этого года стал поставлять на рынок автомобили без магнитол, чтобы сократить потребность автоконцерна в чипах.

Нарастить предложение в секторе не так просто, отмечает эксперт Центра экономического прогнозирования "Газпромбанка" Евгений Гранкин: "Проблема в длительных сроках ввода производственных мощностей в этой отрасли. Средний срок запуска нового завода - 12-18 месяцев, еще два-три года нужно на доведение производства до полноценного уровня. Средняя стоимость завода для производства чипов по наиболее современной технологии может составить от 10 миллиардов долларов".

Эта проблема актуальна не только для России, где микроэлектроника занимает всего лишь 1,8 процента валового внутреннего продукта (ВВП). В Евросоюзе в прошлом году была принята программа господдержки цифровой экономики, включая микроэлектронику. Власти Южной Кореи планируют в ближайшие десять лет вложить в развитие полупроводниковой отрасли 450 миллиардов долларов. Токио уже заявил, что готов вложить 4 миллиарда долларов госинвестиций в завод по производству микросхем, который намерена построить в Японии тайваньская TSMC - лидер мировой микроэлектроники.

В России правительство ранее утвердило Стратегию развития электронной промышленности с созданием 11 центров компетенций по разным технологическим направлениям. ОЭЗ "Технополис "Москва" рассчитывает занять в этой программе достойное место, - сообщил в комментарии для РГ руководитель департамента инвестиционной и промышленной политики столицы Александр Прохоров. Особая экономическая зона "Технополис "Москва" включает в себя пять площадок общей площадью 223,3 га: одна из них - в Печатниках и четыре в Зеленограде: "Алабушево", "Микрон", "МИЭТ", "Ангстрем".

Для резидентов предполагаются особые меры поддержки, например, они освобождаются от уплаты имущественного, транспортного, земельного налога, таможенных пошлин. Ставка налога на прибыль для них составляет всего два процента. Также действуют льготы по аренде земли, выделенной под строительство предприятия, а по его завершении предоставляется возможность выкупить арендованный земельный участок за один процент от его кадастровой стоимости.

Первые результаты обнадеживают: по заявлению генерального директора ОЭЗ "Технополис "Москва" Геннадия Дегтева, объемы производства резидента "Эпиэл" за первые три квартала 2021 года превысили 483 миллиона рублей. Это почти на треть больше, чем за тот же период прошлого года. Успешно реализуется и программа экспорта: в 2021 году, по предварительным оценкам компании, его объем превысил 100 миллионов рублей.