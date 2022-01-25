В Роспотребнадзоре объяснили сокращение режима самоизоляции с 14 до 7 дней

Граждане, которые контактировали с заболевшими COVID-19, теперь будут находиться на карантине не две недели, а одну.

Такие изменения внесены в постановление Роспотребнадзора от 22 мая 2020 года, которое вступает в силу сегодня, 26 января.

В нем, в частности, говорится, что контактирующие с заболевшими коронавирусом должны будут уйти на самоизоляцию не менее чем на 7 дней (было не менее 14 дней).

При выявлении больных коронавирусом среди пациентов непрофильных медучреждений, их следует отправить на лечение в профильные стационары. А медперсонал и другие больные, контактировавшие с заболевшими, тоже должны будут соблюдать недельный карантин. Как уточнили "РГ" в Роспотребнадзоре, если человек заболел ковидом, то срок его самоизоляции определяет врач. "Для тех контактных, кто вакцинирован или переболел в последние 6 месяцев, но не имеют признаков заболевания, изоляция не предусмотрена", - отметили в Роспотребнадзоре.

Там также добавили, что карантин в школах определяется индивидуально. "Каждой школе выдается отдельное предписание о выводе класса или классов на карантин в связи с распространением той или иной инфекции. Это касается и новой коронавирусной инфекции", - уточнили в ведомстве.