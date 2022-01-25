Вступило в силу постановление о сокращении карантина с 14 до 7 дней

Постановление Роспотребнадзора о сокращении с 14 до 7 дней карантина по коронавирусу зарегистрировано в Министерстве юстиции и вступило в силу, сообщил премьер-министр Михаил Мишустин на президиуме Координационного совета по борьбе с распространением заболевания.

Глава правительства еще раз напомнил, что ситуация с COVID-19 очень непростая. Он призвал губернаторов обеспечить строгий контроль за соблюдением мер предосторожности и резерв лекарств в медицинских организациях.

"Надо действовать на опережение, следить, чтобы помощь гражданам оказывалась на должном уровне. И важным вопросом, конечно, остается вакцинация. Только так можно противостоять распространению коронавируса", - заключил он.