Кравцов: Нельзя вводить дистант, полностью заменяя им традиционное обучение

Дистант в школах можно вводить только если это обусловлено эпидемиологической ситуацией. Об этом заявил министр просвещения Сергей Кравцов, выступая на съезде уполномоченных по правам ребенка.

- Как нельзя сравнивать школы по результатам ЕГЭ, так нельзя вводить дистанционное обучение, заменяя им традиционные форматы, - сказал министр. - Только если это необходимо. Вот идет всплеск заболевания "омикроном", и чтобы сохранить здоровье детей, мы вынужденно предпринимаем эти меры. А потом, когда заболевание отходит и мы видим, что здоровью ничто не угрожает, - возвращаем традиционный режим.