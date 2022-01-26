В Москве приостановили плановую госпитализацию детей на три недели

Власти Москвы временно приостанавливают плановую госпитализацию детей. Об этом говорится на сайте столичного департамента здравоохранения.

Там подчеркнули, что в Москве фиксируется беспрецедентный рост заболеваемости COVID-19 среди детей: "За 2 недели число заболевших детей выросло в 14 раз (с 2 тысяч в неделю до 28), а госпитализации - в 10 раз (их число составляет сейчас 120 детей в сутки)".

В связи с этим плановая помощь в детских больницах приостанавливается на три недели. Однако это не касается пациентов с онкологическими и гематологическими заболеваниями.

Москвичей также попросили отложить плановые визиты в поликлинику на две-три недели из-за возросшей нагрузки на систему здравоохранения.