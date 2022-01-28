Вступил в силу перечень противопоказаний к вакцинации от COVID-19

Часть противопоказаний устанавливаются бессрочно, часть - на определенный срок. К бессрочным противопоказаниям, в частности, отнесены тяжелые аллергические реакции. Ни в коем случае нельзя вводить вакцину повторно, если после первой прививки была крайне негативная и опасная реакция - например, судороги, повышение температуры тела выше 40 градусов, гиперемия или отек в месте инъекции, анафилактический шок.

Определены и временные противопоказания к вакцинированию от ковида. Так, нельзя делать прививки в периоды острого заболевания или обострения хронического заболевания и на 2-4 недели после выздоровления или наступления ремиссии. Если человек заболел ОРВИ, то нельзя вводить противокоронавирусные вакцины до момента выздоровления и нормализации температуры тела.

Вакцины на основе пептидных антигенов противопоказаны онкологическим больным. Также они не подходят беременным и кормящим женщинам. С осторожностью в период беременности и лактации нужно вакцинироваться и векторными вакцинами (подходят далеко не все).

Беременным и кормящим женщинам можно вакцинироваться препаратом "Спутник V". Как отмечает Минздрав, новая коронавирусная инфекция особенно опасна для беременных женщин, имеющих сердечно-сосудистые заболевания, ожирение, сахарный диабет, а также хронические заболевания лёгких, печени или почек, имеющих онкологическое заболевание.

Минздрав России напоминает, что люди, имеющие медицинские противопоказания к вакцинации против новой коронавирусной инфекции, относятся к группе риска. Поэтому им необходимо тщательно соблюдать меры профилактики - носить маски, соблюдать социальную дистанцию и по возможности избегать больших скоплений людей.