Владимир Чуланов: Чем раньше мы вакцинируемся, тем ниже будут риски

Чего нам ждать от "омикрона"? Зачем ревакцинироваться, если болеют и непривитые, и те, кто прививку сделал? Нужно ли следить за уровнем антител? На вопросы читателей "Российской газеты" ответил главный внештатный специалист по инфекционным болезням Минздрава России Владимир Чуланов.

Доказано опытом, иногда, увы, горьким: чем раньше мы вакцинируемся, тем ниже будут риски неблагоприятного течения инфекции. Фото: Константин Завражин/РГ

Помогите разобраться с карантином. Если у человека положительный ПЦР-тест, он отправляется на изоляцию. Раньше это было две недели, теперь неделя - почему?

Владимир Чуланов: Этот период сокращен в связи с тем, что для "омикрона" характерен более короткий инкубационный период. Симптомы заболевания появляются в течение 1-3 суток после заражения, и если человек все же заболел, выздоровление занимает в среднем семь дней. Поэтому нет необходимости в таком длительном периоде изоляции, как 14 дней.

Нужно ли делать контрольный ПЦР-тест по окончании семи дней карантина?

Владимир Чуланов: Тест нужен, чтобы быть уверенным, что вирус элиминирован (то есть человек перестал быть источником инфекции). Семь дней - это в среднем. Но, возможно, в силу каких-то причин выздоровление будет протекать медленнее. Для того, чтобы быть уверенным, что человек больше не опасен с эпидемиологической точки зрения, это нужно подтвердить анализом.

На сегодняшний день нет четкого ­понимания, какой уровень антител является защитным. Поэтому есть четкие рекомендации: пока продолжается эпидемия, прививки раз в полгода

Поскольку сейчас всплеск заболеваемости и часто сложно дождаться врача люди делятся домашними способами лечения. Наш читатель советует: если появился насморк, нужно несколько раз в день промывать нос с мылом. В сетях масса других советов - дышать парами спирта, например. Что тут можно сказать?

Владимир Чуланов: Я бы советовал очень критично относиться к подобным советам. Мыло хорошо смывает вирус с рук. Но если промывать мыльным раствором нос, вы удалите защитные факторы, которые наш организм вырабатывает на входе в организм. Слизистая для того и существует, чтобы защитить нас, в том числе от бактерий и вирусов. Если нарушить этот барьер, мы только увеличим риск заражения, открыв ворота инфекции.

А вот использование физраствора для орошения носовой полости, как, кстати, написано в памятке минздрава, - это вполне логично. Слабый раствор соли физически удаляет со слизистой патогены, которые могли там осесть при дыхании, но саму слизистую не нарушает. Хорошо использовать раствор на основе морской соли.

"Почему нас снова накрыла волна коронавируса, если привито уже 70 процентов взрослого населения?" - интересуется Марина из Москвы.

Владимир Чуланов: С одной стороны, мы все еще не достигли коллективного иммунитета, потому что речь идет про 70% взрослого населения. У подростков только-только появилась возможность сделать прививку.

Но также нужно помнить, что прививка не является гарантией от инфицирования. Вирус может попасть в организм любого человека, а вот разовьется он в серьезное заболевание и будут ли тяжелые осложнения - это уже при отсутствии прививки гораздо вероятнее. Так что прививка препятствует развитию тяжелых форм заболевания.

От заражения нас защищают барьерные средства - маски, респираторы, социальное дистанцирование, гигиена рук, избегание людных мест. Все то, что предотвращает попадание вируса в организм. Поэтому соблюдать эти меры рекомендовано всем - и привитым тоже.

Вопрос от семейной пары из Саратова: "В сентябре мы с мужем сделали ревакцинацию "Спутником Лайт" - ровно через шесть месяцев после первых двух прививок "Спутником V". Сейчас прошло уже пять месяцев после ревакцинации, может быть, нам уже можно сделать прививку? Мне 78 лет".

Владимир Чуланов: Очень здорово, что вы, во-первых, привились и четко соблюдаете график вакцинации, который рекомендован, - каждые полгода. Для чего мы рекомендуем такие бустерные вакцинации? Для того, чтобы поддерживать уровень иммунитета. Рекомендации делать это раз в полгода основываются на данных о длительности сохранения высокого уровня антител.

Вы, конечно, можете сделать вакцинацию раньше - это не опасно, но в этом нет необходимости. Рекомендованный график позволяет эффективно защищать от развития тяжелого течения заболевания в случае инфицирования. Раз в полгода - это оптимально.

Проще привиться и быть спокойным, чем гадать на кофейной гуще и оказаться на больничной койке. Фото: РИА Новости

"А какой вакциной лучше делать повторную прививку?"

Владимир Чуланов: Вы можете ревакцинироваться любой из вакцин, которые есть в наличии в вашей поликлинике или прививочном пункте. Если вы привились "Спутником V", через полгода вполне можно ограничиться однодозным "Спутником Лайт". Это эффективно и безопасно. Все остальные вакцины требуют двукратного введения.

Дмитрий Валентинович из Санкт-Петербурга: "У меня взрослая дочь. Она вакцинировалась "Спутником V" в апреле, а в начале октября переболела ковидом в легкой форме. Ревакцинироваться не успела. Через сколько месяцев ей надо прививаться?"

Владимир Чуланов: Через шесть месяцев после перенесенного заболевания. Заболевание для нее стало возможностью сформировать иммунитет к коронавирусу. Но через полгода иммунная защита ослабевает, поэтому необходимо сделать прививку.

На рассуждение: может, лучше переболеть и закрыть эту тему? - отвечу. Не испытывайте судьбу. Это игра в рулетку. И у молодых "омикрон" иногда протекает с осложнениями. Очень тяжело терять людей

Ольга Владимировна из Калуги: "Омикрон" заразнее "дельты". Насколько? Одна из самых заразных инфекций - корь, говорят, если больной человек проехал в лифте, те, кто зайдут в лифт после него, заразятся. С "омикроном" можно такое сравнение дать?"

Владимир Чуланов: Исследований по такому сравнению не проводилось, но мы точно знаем, что "омикрон" примерно в 4-6 раз более контагиозен, чем предыдущий вариант "дельта". Его индекс репликации 6,7, то есть один заболевший заражает в среднем до семи человек. Это много.

Поэтому в описанной вами ситуации, если в лифте ехал инфицированный с высокой вирусной нагрузкой и после него сразу зайдет другой человек, риск заразиться есть. Но на воздухе, думаю, это маловероятно.

Поэтому в сезон респираторных инфекций всегда рекомендуют чаще проветривать помещение. Хотя это хорошо делать в любое время.

Александра написала: "Часто рекомендации, которые мы слышим, противоречат друг другу. Например, нам говорят, что после введения вакцины иммунитет временно снижается. Поэтому, когда сделал прививку, надо поберечься недели две, пока не выработаются антитела. А сейчас говорят: надо срочно ревакцинироваться в связи с "омикроном". Может быть, разумно все-таки подождать, когда волна схлынет и риск заразиться сразу после вакцинации будет ниже?"

Владимир Чуланов: Я абсолютно не согласен с такой постановкой вопроса. Это неправда, что иммунитет после прививки снижается. Наш известный педиатр, специалист по вакцинации и профилактике, у которого я учился, любил говорить: вакцина с точки зрения иммунной нагрузки на организм - это не больше, чем порция винегрета. Мы эволюционно приспособлены к встрече с огромным количеством антигенов. Мы их вдыхаем с воздухом, получаем с едой на протяжении всей жизни. И у нас отработан механизм выработки к ним иммунитета, если это не наши собственные белки.

Вакцина - такой же антиген. Делая прививку, мы знакомим свой организм с аналогом вируса, и потом при встрече с реальным вирусом иммунитет нас защищает.

Почему говорят: после прививки надо поберечься? Дело не в падении иммунитета. Он никуда не "падает". Просто специфический иммунитет к определенному патогену после введения вакцины формируется не моментально. Должно пройти хотя бы семь дней, чтобы защита начала формироваться. А в идеале - две-три недели.

Поэтому не нужно бояться. И во время пандемии нужно как можно скорее сделать прививку или ревакцинироваться, если подошло время.

Некоторые люди, особенно молодежь, рассуждают так: раз "омикрон" не такой опасный, как "дельта", то лучше поскорее переболеть и закрыть эту тему с изоляцией, другими ограничениями. Переболеть и начать жить уже полной жизнью. Что тут можно возразить?

Владимир Чуланов: Только то, что мы не можем предсказать, как будет течь заболевание у конкретного человека. Еще раз подчеркну: легко оно протекает, в первую очередь, у тех, кто уже имеет иммунитет. Я бы не стал так испытывать судьбу. По сути, это игра в рулетку. Мы видим, что и у молодых иногда заболевание протекает с осложнениями. Очень тяжело психологически терять людей.

Буквально неделю назад меня попросили проконсультировать пациента, 41 год. Состояние тяжелое, он не был вакцинирован. В итоге ему сделали ЭКМО, но закончилось это все, к сожалению, очень печально. Какой у него был штамм, мы не знаем. Может быть, это был хвост "дельты", но не исключено, что и у "омикрона" могут быть тяжелые осложнения. Проще привиться и быть спокойным, чем гадать на кофейной гуще и оказаться на больничной койке.

Если "дельта" била по легким, то "омикрон", как сейчас говорят, поражает в основном бронхи. Звучит такой термин - бронхиолит. Что это такое? Чем грозит? Можно ли не доводить до осложнений?

Владимир Чуланов: Я бы не стал жестко разделять: "омикрон" так, "дельта" так. Механизм развития болезни, или патогенез, одинаков. Но в силу особенностей нового штамма заболевание, вызванное "омикроном", протекает чаще не в виде вирусной пневмонии, а в виде бронхиолита. Это воспаление мелких бронхов - бронхиол. Тоже достаточно серьезное заболевание. Но бронхиолиты мы наблюдаем и при "дельте". И "омикрон", пусть не так часто, тоже может протекать в виде вирусной пневмонии.

Это неправда, что иммунитет после ­прививки снижается. Вакцина с точки зрения иммунной нагрузки на организм - это не больше, чем порция винегрета

Мама двух школьников из Петербурга: "Подростков начинают прививать только сейчас. При этом у нас в городе в школах дети болеют повально. Надо ли делать прививку сейчас? Или лучше подождать?"

Владимир Чуланов: Несомненно, надо делать прививку. Это самая правильная тактика. Чем раньше мы вакцинируемся, тем ниже будут риски неблагоприятного течения инфекции. Выжидать не нужно. Как только представится возможность, вакцинируйте своих детей, подростков для того, чтобы они также были защищены от тяжелого течения.

"Недавно минздрав утвердил противопоказания к прививкам. Они довольно мягкие, хотя раньше отводы от вакцинации (например, от гриппа) получали и люди с аллергией, астмой, ревматоидным артритом, к примеру. Почему сейчас изменились правила? Чем обосновано такое сужение перечня противопоказаний?"

Владимир Чуланов: Тот документ, который был опубликован Министерством здравоохранения РФ, ни на йоту не отступает от рекомендаций, которые даны в инструкции к вакцинам. Это просто сводный документ - им удобно пользоваться врачам.

Вы правильно сказали, что перечень довольно узок. Но он таков и для всех других вакцин. Практика медотводов для пациентов с аутоиммунными заболеваниями, бронхиальной астмой действительно была, но она и раньше не была обоснованной.

Наоборот, хочу это особенно подчеркнуть, люди, страдающие хроническими заболеваниями, особенно уязвимы, COVID-19 у них протекает тяжело. Поэтому эти состояния не являются противопоказанием для прививки, наоборот, эти люди должны прививаться в первую очередь.

По сути, единственное серьезное противопоказание - это тяжелые аллергические реакции в анамнезе. Например, если раньше пациент пережил анафилактический шок - жизнеугрожающее состояние, которое развивалось после вакцинации или введения какого-либо лекарственного препарата.

А легкие аллергические реакции - это не противопоказания, как и аутоиммунные заболевания, бронхиальная астма, ревматические заболевания.

Владимир Чуланов: Несомненно, надо делать прививку. Это самая правильная тактика. Фото: РИА Новости

Звонок от Леонида: "Находясь в санатории в Ессентуках, я заболел коронавирусом. Лечился там же. Сейчас у меня высокий уровень антител. Но когда позже пришел в свою поликлинику, чтобы оформить QR-код как переболевший, мне отказали. Говорят, надо привиться. Почему я должен вакцинироваться, если у меня есть антитела?"

Владимир Чуланов: Здесь, видимо, была оплошность в том, что когда вы болели в Ессентуках, вас не внесли в регистр пациентов с ковид. В вашей ситуации нужно обратиться в лечебное учреждение, где вы лечились, чтобы они вам дали выписку, что вы переболели. И на основании ее уже никто не будет требовать вакцинацию раньше, чем через полгода после перенесенного заболевания.

Что касается антител, их наличие не является основанием для отказа от прививки. На сегодняшний день нет четкого понимания, какой уровень антител является защитным. Поэтому есть четкие рекомендации: пока продолжается эпидемия, прививки раз в полгода.

При этом хочу сказать, что нет ничего опасного в вакцинации и после болезни, даже если после выздоровления не прошло еще полгода. Во многих зарубежных странах рекомендуют бустер через два-три месяца после перенесенного заболевания.

Если вы сейчас сделаете прививку, вы просто укрепите уже имеющийся специфический иммунитет, который получили в результате болезни.

Михаил, Москва: "После прививки у меня получилось 2500 единиц антител. Надо ли, когда подойдет время ревакцинации, снова сделать анализ, и посмотреть, сколько их осталось?"

Владимир Чуланов: Этот показатель хороший, но, как я уже говорил, привязывать ревакцинацию к уровню антител не стоит. Я сам, например, и вакцинировался, и ревакцинировался, и не меряю уровень антител, потому что большого смысла в этом не вижу.

Введением таких дополнительных правил мы только создаем дополнительную путаницу и сложности. Народ идет в лаборатории, тестируется, получает результат, а потом не знает, что с этими цифрами делать. Получается "бутылочное горлышко" - возникают необоснованные сомнения, растет число тех, кто предпочитает подождать без медицинских к тому показаний, хотя смысл массовой вакцинации в том, чтобы прививку сделало абсолютное большинство.

Олег из Новосибирска спрашивает: "Можно пройти ревакцинацию не через полгода, а раньше? Мне предстоит длительная командировка, хотел бы ревакцинироваться дома до отъезда".

Владимир Чуланов: Ничего страшного, если вы привьетесь повторно, допустим, через пять месяцев, а не полгода. Это можно сделать. Но могут возникнуть чисто технические сложности, связанные с системой учета вакцинированных. Система так устроена, что она не позволяет внести вашу ревакцинацию в базу данных досрочно.

Сразу несколько читателей прислали один и тот же вопрос: "Когда же все-таки закончится эпидемия? Станет ли "омикрон", как некоторые надеются, завершающим аккордом?"

Владимир Чуланов: Я не берусь делать такие предсказания. Неблагодарное занятие. Не знаю. Я уже не раз говорил о том, что вирус мутирует постоянно. Не исключена ситуация, что и в дальнейшем могут появиться мутации, которые приведут к новым волнам заболевания. Это, к сожалению, исключить нельзя. Но возможен и другой сценарий.

Почему возникла идея о том, что "омикрон" может быть последним нашим испытанием? Из-за его высокой контагиозности. Если действительно переболеет абсолютное большинство ранее не прошедших вакцинацию, последующие инфицирования уже не должны вызывать таких серьезных симптомов, как раньше. Поэтому оптимисты и говорят, что коронавирус в конце концов станет очередной сезонной инфекцией. И его значимость, опасность постепенно сойдет на нет.

Хорошо бы было, если бы произошло именно так, но мы не можем быть уверены в этом на 100%. Есть и другие варианты сценариев развития событий, мы не можем их не учитывать просто потому, что все хотят, чтобы поскорее все закончилось.

Тем временем

Воскресенье: новый антирекорд

Новый штамм "омикрон" продолжает стремительно распространяться по стране. В воскресенье установлен новый антирекорд -более 120 тысяч зарегистрированных случаев инфекции (накануне было около 113 тысяч). Но есть оптимистичный момент: у абсолютного большинства инфекция протекает не тяжело, у многих - без симптомов или по типу ОРВИ или гриппа. В Москве, например, подсчитали, что в госпитализации сейчас нуждается только 5-6 человек из 100 заразившихся.

"Темпы распространения "омикрона" в России такие же, как в других европейских странах. Но наши прогнозы о том, что эта волна достигнет пика еще 14-20 декабря, не оправдались. Причинами могут быть климатические факторы - все-таки Россия - самая холодная из европейских стран, либо дело в том, что у нас не такой активный приток приезжающих из Западной Европы, где еще в начале-середине декабря были такие темпы. Можно сказать, что мы идем с опозданием на месяц-полтора по отношению к европейским странам: это позволяет нам посмотреть на их опыт, адаптировать его под себя - в этом есть некие плюсы", - сказал "РГ" руководитель Центра молекулярно-генетических исследований ДНКОМ Андрей Исаев.

121228 инфицированных "омикроном" зарегистрировано в воскресенье в России. Это новый антирекорд (в субботу было около 113 тысяч)

Тем не менее, общее число инфицированных столь велико, что амбулаторное звено сейчас просто задыхается от перегрузок, и далеко не всем удается быстро дождаться врача дома или хотя бы дозвониться для консультации по телефону.

Регионы стараются обеспечить людей медицинской помощью. В Нижнем Новгороде и других городах в помощь участковым врачам задействовали студентов-медиков. В Москве разрешили выписывать больничные по телефону - без личного осмотра врача. И все больше регионов вводят временные ограничения - отправляют школьников на дистанционную учебу, ограничивают участие детей и невакцинированных взрослых в различных мероприятиях.

Глава Центра имени Гамалеи Александр Гинцбург вновь заявил, что ревакцинация "Спутником Лайт" снижает риск заражения заразным "омикроном" и хорошо защищает от тяжелого течения заболевания. Но в то же время все больше специалистов и в нашей стране, и в мире, говорят о том, что вакцины от COVID-19 нужно модифицировать под новые мутировавшие штаммы. Собственно, это и признал сам Гинцбург, сообщив, что если Минздрав даст разрешение на разработку обновленной противоковидной вакцины на другой платформе, Центр имени Гамалеи готов приступить к этой работе.