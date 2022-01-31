В антиковидных сертификатах появятся сведения о медотводе

С 1 февраля сведения о медицинских противопоказаниях к прививке от коронавируса должны передаваться на портал госуслуг и вноситься в антиковидные сертификаты. До этого обязательной была только информация о сделанных прививках от COVID-19, а также перенесенном заболевании, вызванном этой инфекцией.

В связи с этим вводится единый порядок оформления медотвода от коронавируса. Перечень противопоказаний к вакцинации был утвержден ранее. Они могут быть временными, выданными на период обострения хронических патологий или при симптомах респираторных инфекций, если человек заболел, а также постоянными, например в случае аллергии к каким-то компонентам вакцины.

Подтвердить противопоказания и оформить медотвод может только врач. Участковый терапевт при необходимости отправит человека к узкопрофильному специалисту для уточнения диагноза. После этого сведения о противопоказаниях он оформит в виде электронной справки и передаст на портал госуслуг, где автоматически будет сформирован антиковидный сертификат. При наличии такой справки QR-код при считывании покажет причины медотвода, каким лечебным учреждением и на какой период он установлен.

У тех, кто переболел коронавирусом, в QR-коде отражаются сведения о перенесенном COVID-19, указаны дата постановки диагноза и выздоровления. У прошедших вакцинацию или ревакцинацию от коронавируса указываются дата прививки, медицинская организация, в которой она была сделана, информация о введенном препарате.

Все сведения в сертификате формируются на двух языках - русском и английском. Документ в электронном виде в личном кабинете на портале госуслуг должен появиться не позднее чем через три дня после завершения вакцинации, выданного врачом заключения о медотводе от прививки или выздоровления после COVID-19.

Граждане, которые не зарегистрированы на портале госуслуг, могут распечатать его в МФЦ.

Срок действия сертификата - один год, но минздрав рекомендует в период подъема заболеваемости прививаться от коронавируса каждые полгода. Сделать бесплатную прививку россияне могут любой зарегистрированной отечественной вакциной. Сегодня гражданам доступны препараты "Спутник V", "ЭпиВакКорона", ее модернизированный вариант - "ЭпиВакКорона Н", "КовиВак" и "Спутник Лайт.