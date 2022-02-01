Голикова: В России будут подготовлены четыре платформы для быстрого создания вакцин

Для быстрого создания вакцин уже вы этом году будут готовы четыре платформы, сообщила вице-премьер РФ Татьяна Голикова на совещании с членами правительства РФ о ходе реализации и результатах инициатив социально-экономического развития РФ до 2030 года.

"В 2022 году подготовим четыре платформы для быстрого создания безопасных и эффективных вакцин от новых инфекций", - сказала она. Работа ведется в рамках федерального проекта "Санитарный щит - безопасность для здоровья", который нацелен на сохранение здоровья человека и защиту от инфекционных угроз.

В прошлом году в России было разработано семь тестов для быстрой (за час) диагностики пяти инфекций, выросла мощность 14 имеющихся центров секвенирования и оборудовано восемь новых. "В 2022 году мы продолжим эту работу и расширим сеть для изучения опасных инфекций в других регионах мира, чтобы лучше и быстрее прогнозировать ситуацию", - заявила Татьяна Голикова.