В Марий Эл появится кластер радиоэлектроники

Семь прорывных проектов, призванных превратить Республику Марий Эл в развитый индустриально-аграрный регион с вектором на самодостаточность принят к реализации.

Ведущим из них должен стать "Кластер радиоэлектроники России", который местная пресса уже окрестила "аналогом американской Кремниевой долины". Срок создания - 2022-2030 годы, примерная стоимость - более 32 миллиардов рублей.

В том, что продукция будущего кластера будет востребована, в республике не сомневаются: сегодня спрос на микросхемы, печатные платы и прочую продукцию микроэлектроники в России не покрывается даже на одну десятую. Об этом хорошо известно на оборонных предприятиях, которые есть в республике. Но именно это обстоятельство - наличие высокотехнологичных производств - сыграет и положительную роль при создании нового кластера.

К примеру, в Марий Эл уже есть производства, занятые выпуском и корпусов для интегральных микросхем, и печатных плат, и опыт их работы измеряется десятилетиями. В промышленности региона ведущие места также занимают приборостроение и средства автоматизации. На территории республики расположены три вуза, в том числе Поволжский государственный технологический университет.

В комментарии для "РГ" министр промышленности, экономического развития и торговли республики Станислав Крылов заявил, что предприятия республики располагают научно-технической и испытательной базой для проведения исследований, разработки и выпуска новой продукции. А проект создания кластера предполагает организацию современного производства на одном из старейших предприятий радиоэлектроники Марий Эл и запуск линии по производству печатных плат повышенной точности на предприятии, входящем в ТОП-50 организаций радиоэлектронной промышленности России. Реализация проекта будет способствовать снижению зависимости российского рынка микроэлектроники от зарубежных поставщиков. Кроме того, один из вузов Марий Эл совместно с заинтересованным предприятием планирует создать центр разработки печатных плат и подготовки кадров для их производства.

Министр также сообщил, что в рамках реализации проекта для повышения инвестиционной привлекательности республики, обеспечения роста промышленного производства и промышленного экспорта планируются расширение программы займов для промышленности за счет докапитализации Фонда развития промышленности Марий Эл и разработка механизма снижения тарифов на электроэнергию для промышленности.

В результате к 2030 году, подчеркнул министр, планируется увеличение объемов промышленного производства в два раза и создание более тысячи новых рабочих мест.