Чихание и ломота могут проявиться уже через два дня после заражения "омикроном"

Врачи из США, Великобритании и ЮАР назвали самые ранние симптомы штамма "омикрон". К ним относятся усталость, чихание, першение в горле, боль в пояснице, ночная потливость, ломота в теле, головная боль, пишет газета Express.

Сообщается, что все перечисленные симптомы могут возникнуть уже через два дня после заражения. Эксперты также уточняют, что иногда признаки коронавируса дают о себе знать гораздо позже. Порой между заражением и проявлением первых симптомов может проходить до 14 дней. При этом, при первых признаках недомогания врачи рекомендуют самоизолироваться на десять дней и пройти тест на наличие коронавирусной инфекции.

Ранее глава Роспотребнадзора Анна Попова сообщила, что при заражении "омикроном" у заболевших в основном поражаются верхние дыхательные пути, а в легкие новый штамм не проникает. Однако выводы о "безобидности" заболевания пока делать рано. По мнению Поповой, нельзя пока говорить, что новый штамм не вызовет постковидного синдрома, других опасных осложнений, поскольку прошло еще слишком мало времени с момента появления "омикрона".