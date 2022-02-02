Инфекционист назвал самые эффективные защитные маски от COVID-19

Медицинские маски обладают хорошей защитной способностью от коронавирусной инфекции и других ОРВИ, но лишь при условии, что человек их носит правильно. Маска должна закрывать нос и рот, а менять ее нужно каждые 2-3 часа.

Однако благодаря конструктивным особенностям некоторые виды масок имеют лучшую эффективность.

Как сообщил aif.ru председатель Национального научного общества инфекционистов, член-корреспондент РАН Александр Горелов, максимальную защиту от коронавирусной инфекции, в том числе штамма "омикрон", дают медицинские респираторы типа FPP2 или FPP3. Маски из обычной ткани неэффективны, так как они не могут быть одноразовыми.

"Пропитка маски раствором серебра, обработка паром, спиртом и другие ухищрения не помогают. Гораздо важнее, чтобы в масках были все. Если в автобусе в маске один человек, это не поможет, а если в маске не менее 75 процентов пассажиров - уровень защиты достаточный", - считает врач.

В качестве примера эффективности масочного режима инфекционист привел данные из Японии, где во время вспышки штамма "дельта" фиксировалось всего 100 случаев в день на 100-миллионное население страны. Достичь этого удалось благодаря тому, что 80 процентов населения страны были вакцинированы, а маски носили 100 процентов.