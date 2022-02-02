Около 80% случаев COVID-19 в Москве и Петербурге приходится на "омикрон"

Большинство случаев заражения коронавирусом в Москве и Петербурге приходится на штамм "омикрон". Об этом в интервью РИА Новости рассказала глава Роспотребнадзора Анна Попова.

"Сегодня мы видим, что уже порядка 80% всех идентифицируемых, секвенируемых вирусов, коронавирусов - это "омикрон". Здесь он практически уже завоевал свою территорию", - отметила собеседница агентства.

По ее словам, остальные 20% случаев COVID-19 приходится на "дельта"-штамм, который особенно опасен для людей со слабым иммунитетом и хроническими заболеваниями.

Попова отметила, что с приходом "омикрона" рост числа заражений наблюдается среди работающих людей от 30 до 49 лет и подростков от 15 до 18 лет. Пожилые люди, наоборот, стали реже болеть COVID-19.

Напомним, новый штамм коронавируса был выявлен в Южной Африке. Всемирная организация здравоохранения квалифицировала его как "вызывающий беспокойство" и дала ему название "омикрон". По данным ученых, он имеет 32 мутации в S-белке, необходимом патогену для заражения клеток.