В Минздраве назвали недостаточными темпы вакцинации от COVID

Вакцинация от коронавируса в России проходит недостаточно быстро. Об этом заявил глава Минздрава Михаил Мурашко в ходе заседания президиума координационного совета по борьбе с коронавирусом.

"Призываем население пройти ревакцинацию, чтобы избежать тяжелого течения заболевания", - заявил министр.

Он уточнил, что особенно это относится к людям старше 60 лет, имеющим хронические неинфекционные заболевания, состоящим на диспансерном учете.

По данным ведомства, тяжелое течение коронавирусной инфекции наблюдается у 11% госпитализированных.

При этом вакцин в регионах хватает, добавил Мурашко.

Он также подчеркнул, что меры по сдерживанию распространения коронавируса приобретают сегодня крайне высокое значение, ведь система здравоохранения все более перегружена. Это использование средств индивидуальной защиты, обработка рук, избегание мест скопления граждан, а в ряде ситуаций и дистанционная форма работы, уточнил глава Минздрава.