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02.02.2022 15:04
Рубрика: Экономика

В России тестируют первое в мире 5G+ оборудование в диапазоне 6 ГГц

Текст: Нина Егоршева
Фото: istock Фото: istock
Фото: istock

В Москве проходят испытания оборудования для обслуживания сетей 5G+ в диапазоне 6,4-7,1 ГГц. Тестирование проводят Научно-исследовательский институт (НИИ) Радио совместно с компанией Huawei.

Фото: Валерий Мельников/РИА Новости
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Это первое подобное исследование за пределами Китая. Его основная цель - проверить функциональные возможности новой технологии при использовании в городе. В частности, тестируются максимальная скорость передачи данных для различных трасс распространения радиосигнала, а также зоны уверенного приема в разных локациях.

Стенд базовой станции Huawei размещен на базе НИИ Радио, которым был разработал сайт для подключения и анализа полученных данных. В НИИ уточнили, что измерения проводятся как на территории института, так и с улицы на разных расстояниях - до одного километра. Сообщается, что удалось достичь максимальной скорости до 1,2 Гбит/сек при ширине канала 80 МГц.

"Диапазон 6,4-7,1 ГГц может добавить операторам дополнительные 700 МГц в наиболее привлекательном среднем диапазоне. Это золотая середина между зоной охвата и высокими скоростями. Кроме того, этот диапазон потенциально применим для будущих сетей шестого поколения. Официально использовать частоты 6,4-7,1 ГГц можно будет только ориентировочно с 2024 года, после ВКР-2023. Но мы уже сегодня можем отрабатывать на них прогрессивные технические решения, которые лягут в основу 6G*", - приводит словам гендиректора НИИ Радио Олег Иванов пресс-служба института.

В конце первого квартала 2022 года результаты тестирования будут представлены на Госкомиссии по радиочастотам.

Ранее стало известно, что уже к 2023 году российские производители сетевого оборудования должны представить рынку образцы базовых станций для сетей 5G. Это часть концепции "частоты в обмен на импортозамещение" Минцифры. С 1 января 2023 года операторы должны использовать при строительстве LTE-сетей только оборудование, которое входит в реестр российской электроники. Также они обязаны применять российский софт, входящий в реестр отечественного программного обеспечения. До 8 сентября 2024 года операторы обязаны обеспечить покрытием LTE все населенные пункты, где более 1000 жителей.

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