Врач рассказал, какие исследования нужны после легкого "омикрона"

Новый штамм коронавирусной инфекции "омикрон" может протекать бессимптомно или в легкой форме. Однако даже после этого врачи советуют пройти диспансеризацию, чтобы предотвратить спровоцированные постковидным синдромом серьезные заболевания.

В первую очередь углубленное медицинское обследование должны сделать люди, страдающие хроническими заболеваниями.

Как сообщил aif.ru член-корреспондент РАН Александр Горелов, перечень обследований и порядок проведения диспансеризации после COVID-19 утверждены правительством России и отказать в этой услуге нельзя. Для диспансеризации дают оплачиваемый выходной, предпенсионерам - два.

"На первом этапе шесть исследований: общий и биохимический анализы крови, измерение сатурации - насыщения крови кислородом, тест с шестиминутной ходьбой, спирометрия, рентген грудной клетки, анализ концентрации D‑димера в крови и прием терапевта", - рассказал врач.

При необходимости на втором этапе проводятся три исследования: эхокардиография, компьютерная томография легких, дуплексное сканирование вен нижних конечностей.

Общий анализ крови поможет медикам установить имеются ли признаки анемии или бактериальной инфекции. D-димер - показатель нарушений свертывания крови позволяет вовремя оценить склонность организма к патологическому возникновению тромбов и назначить соответствующую терапию.

С-реактивный белок (СРБ) - маркер воспаления. Часто повышен у пациентов с COVID-19. Длительное сохранение повышенного СРБ при подозрении на лонг-ковид чаще всего говорит о бактериальном воспалительном процессе. Другая причина повышения СРБ после ковида - аутоиммунные патологии.

Креатинин и мочевина - маркеры почечной патологии. Их уровень покажет биохимический анализ крови. Отклонение от нормы должно насторожить: почки часто страдают при COVID-19.

"Полную картину постковидного состояния организма покажет только совокупность всех данных, поэтому так важно пройти углубленную диспансеризацию", - говорит Александр Горелов.