Еврокомиссия назвала условие получения россиянами европейского ковид-сертификата

Представитель Еврокомиссии Кристиан Виганд в ходе брифинга в Брюсселе 3 февраля отметил, что европейский ковид-сертификат может выдаваться в том числе тем, кто привит российской или китайской вакцинами от коронавируса, не одобренными на территории ЕС.

Для этого нужно получить бустерную дозу зарегистрированной в Европе вакцины.

"Сертификат всегда показывает последнюю сделанную дозу. Таким образом, люди, привитые российскими или китайскими вакцинами и бустерной дозой любой из вакцин, признанных в Евросоюзе, могут использовать европейский ковид-сертификат, который облегчает въезд в ЕС", - сказал Виганд.

Сертификат не заменяет визу для поездок в ЕС, а всего лишь является дополнительным санитарным документом, подчеркнули в Еврокомиссии.