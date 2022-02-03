Пациенты с ОРВИ и COVID-19 могут получить телемедконсультацию поликлиники

В Москве расширены возможности телемедицины для пациентов, которые проходят лечение от COVID-19 и ОРВИ на дому. Об этом сообщается на официальном сайте мэра Москвы.

После постановки диагноза они могут обратиться за телемедицинской консультацией, записавшись через приложение "ЕМИАС. Телемедицина". Доступ к сервису (логин и пароль) приходит смс-сообщением.

В ходе консультации врачи оценивают состояние больных, выявляют симптомы улучшения/ухудшения самочувствия, дают рекомендации, при необходимости корректируют лечение и отвечают на вопросы. Результаты консультации оформляются в виде протоколов и отражаются в электронных картах пациентов.

С 25 января новым сервисом уже воспользовались более 17 тысяч пациентов с диагнозом ОРВИ или COVID-19.

Специальные отделения ОРВИ и телемедицинская служба продолжат работу в городских поликлиниках до стабилизации эпидемиологической ситуации и устойчивого снижения заболеваемости ОРВИ и штаммом "омикрон".