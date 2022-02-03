Путин провел встречу с предпринимателями и пообещал не вводить локдаун

Владимир Путин заявил, что у правительства нет планов вводить локдаун из-за пандемии коронавируса. Президент также анонсировал снятие ограничений для контактных лиц в ближайшее время.

В четверг, 3 февраля, в Кремле глава государства провел встречу с членами общероссийской общественной организации "Деловая Россия". В ходе разговора также прозвучали другие важные для бизнеса и общественности темы: либерализация законодательства по налоговым нарушениям, поддержка инвестиций в регионах, проблема въезда в Россию иностранных специалистов, возможность перехода на электронные рецепты, помощь больным сахарным диабетом.

Бизнес без ограничений

Первый же вопрос, который прозвучал от представителей бизнеса - есть ли угроза нового локдауна в стране из-за нового штамма "омикрон". Путин в ответ рассказал, что накануне до поздней ночи в том числе обсуждал и этот вопрос с председателем правительства Михаилом Мишустиным. "Нет у правительства таких планов - вводить какие-то дополнительные ограничения", - сказал глава государства. Напротив, продолжил он, с учетом особенностей течения ковида, вызванного "омикрон"-штаммом, некоторые меры могут быть отменены. Путин пояснил, что недавно профильный вице-премьер Татьяна Голикова обсуждала этот вопрос с работодателями и профсоюзами.

"Есть определенные опасения и у работодателей, и у профсоюзов, потому что в одном случае работодатели хотят обеспечить себе наличие рабочих рук, а профсоюзы обеспокоены тем, чтобы люди получали полноценную заработную плату. Общий вывод такой, что даже ограничения для так называемых контактных лиц можно в ближайшее время снимать", - сказал президент. Как пояснил глава государства, это важно, чтобы дать возможность людям спокойно трудиться "Тем более уж никаких локдаунов не намечается", - подчеркнул он.

Еще одна проблема, которую пандемия создала для предприятий - въезд в Россию иностранных специалистов. Один из участников встречи, генеральный директор холдинга "Новосталь-М" Иван Демченко рассказал, что сегодня даже при поддержке минпромторга срок ожидания специалистов затягивается до двух-трех месяцев.

"Ну, это не только в сфере металлургической промышленности, это вопрос и проблема и в других отраслях. Прежде всего в стройке, наверняка вы знаете об этом", - отреагировал президент. "Мы понимаем эти вопросы, но вынуждены действовать в рамках рекомендаций соответствующих специалистов-эпидемиологов. Хотя я понимаю, мы пойдем, уже идем по пути либерализации использования иностранной рабочей силы", - добавил он.

Лекарства с доставкой

Путина также попросили решить вопрос с онлайн-продажей рецептурных лекарств. Эту тему поднял основатель "Сбер Еаптеки" Антон Буздалин. Кроме того, он предложил разработать единый федеральный реестр электронных рецептов, чтобы больные могли купить препараты по назначению даже в другом регионе. Путин согласился с его предложениями. "Все, что вы сказали, выглядит абсолютно логично, понятно, особенно в условиях пандемии", - отметил он. И добавил, что эксперимент с электронными рецептами уже развивается и показывает хорошие результаты.

По мнению главврача больницы в Коммунарке, члена Высшего совета "Единой России" Дениса Проценко, надо в ближайшее время принять федеральный закон об экспериментальных правовых режимах в сфере цифровых инноваций в медицине. Тем более что часть регионов, например Москва, уже практикует и электронные рецепты, и электронные больничные листы. Путин попросил Проценко "контролировать по линии партии" процесс разработки необходимых правовых актов в сжатые сроки. Проценко также предложил позволить врачам выписывать электронные рецепты, ведь из-за "омикрона" нагрузка на первичное звено амбулаторное медицинской помощи выросла в разы.

Никаких локдаунов не намечается. Даже ограничения для так называемых контактных лиц можно в ближайшее время снимать

Министр здравоохранения Михаил Мурашко поддержал и другое предложение - продлить действие рецептов на лекарства до 180 дней для всех пациентов, не только льготников. Он также высказался за создание "единого реестра назначений". По словам Мурашко, это позволит получить рецепт в одном регионе, а лекарство купить в другом. При этом глава минздрава уточнил, что дистанционно нельзя будет выписать наркотические средства, их прекурсоры и препараты с особым режимом хранения.

Победить "тихую пандемию"

Сопредседатель "Деловой России" Антон Данилов-Данильян обратил внимание на то, что сахарный диабет превращается в вялотекущую, тихую пандемию - уже 3,5% граждан России болеют им. Кроме того, по его словам, у многих переболевших коронавирусом развился сахарный диабет и диабетики чаще других групп болеют ковидом в тяжелой и средней форме. "Мы просим дать поручение правительству принять федеральный проект по борьбе с сахарным диабетом", - обратился Данилов-Данильян к Путину.

Президент поручил минздраву и минфину проработать такую программу. Путин отметил, что стоит вопрос "о здоровье нации". "Здесь есть проблема, на которую мало кто обращает внимание: количество зарегистрированных большое - это одно, а количество незарегистрированных, особенно с диабетом второго типа, - это совершенно другое дело, их, по предварительным оценкам, может быть в 10-15 раз больше, чем зарегистрированных", - заметил глава государства.

Мурашко согласился, что нужны дополнительные меры по борьбе с сахарным диабетом, в том числе внедрять новые методы терапии, а также современные методики по мониторингу глюкозы в крови.

Налоги: наказания и поощрения

Острая тема для бизнеса - необходимость либерализации законодательства по налоговым нарушениям. Одна из участниц встречи предложила внести изменения в законодательство, чтобы не возбуждать уголовное дело в случае погашения предпринимателями налоговой недоимки. Ведь такие риски не мотивируют к скорейшей оплате.

"Я всегда исходил из того, что это само собой разумеется, это в рамках здравого смысла: если задолженность погашена, то какой смысл возбуждать уголовное дело и преследовать людей, создавая проблемы на производстве, которые касаются и конкретного нарушителя, и трудового коллектива", - согласился президент. Он добавил, что это было бы выгодно и для бюджета, потому что будет стимулировать должника гасить соответствующую задолженность. "И для государства это было бы правильное решение", - подчеркнул Путин.

Председатель курского отделения "Деловой России" Олег Малахов предложил составлять рейтинг компаний по степени налоговой нагрузки и для лидеров перечня - по отраслям и регионам - предоставить преференции. "Я сейчас в ходе дискуссии думаю, что как-то отмечать людей, которые придерживаются необходимых правил, все-таки тоже нужно, - признал в ответ Путин. - Надо подумать, как это сделать". Президент поручил главе минэкономразвития Максиму Решетникову подумать над этим вопросом. "Здесь есть определенный смысл, я с вами в целом согласен", - добавил он. При этом в начале дискуссии Путин заметил, что "уплата налогов - это конституционная обязанность".

Утилизация авто возвращается

На встрече прозвучала и важная новость для автопрома: Путин поручил проработать предложения о возобновлении программы утилизации автомобилей. С такой идеей выступил один из участников этой организации. Первый вице-премьер Андрей Белоусов согласился, что такую программу надо возобновить. "Но, во-первых, сейчас нужно посмотреть, чтобы мы не повторяли тех ошибок, что были сделаны раньше. Чтобы у нас хватило мощностей, прежде всего по разделению этих ресурсов", - сказал Белоусов. Он добавил, что сейчас российский и мировой автопром находится в такой ситуации, что ограничения лежат со стороны производства, а не стороны спроса. "Хорошо известна проблема электронных компонентов, которых не хватает для того, чтобы покрыть спрос, из-за этого растут цены. Поэтому нам нужно правильно выбрать момент, чтобы эту программу запустить", - пояснил Белоусов.

"Андрей Рэмович, дайте, пожалуйста, поручение минпромторгу, а потом доложите предложения, которые вы подготовили", - отреагировал президент.

Ответ бигмаку

В конце встречи к главе государства обратился руководитель сети ресторанов "Теремок" Михаил Гончаров, который пригласил Путина на Масленицу на "русские блины". Он рассказал президенту, что русские блины - это ответ "Макдоналдсу" и бигмаку. "Спасибо большое за приглашение. Обязательно попробую ваши блины", - ответил президент. Путин также прокомментировал предложение о сглаженном режиме роста налогов для отрасли, что, по словам Гончарова, принесет большую пользу для развития российских брендов. "Я считаю, что наши отечественные бренды, конечно, должны не просто развиваться, должны иметь определенные конкурентные преимущества перед теми крупными международными компаниями, монополистами, на самом деле, которые, безусловно, имеют преимущество в силу целого ряда обстоятельств", - сказал Путин. Президент также отметил, что большое количество отечественных компаний готовы к этой конкуренции, "им нужно только дать возможность делать это добросовестно".

Тем временем

Президенты России и Аргентины обсудили экономику и вакцины

В четверг в Кремле состоялись переговоры Владимира Путина с президентом Аргентины Альберто Фернандесом. Российский лидер поблагодарил своего коллегу за то, что страна первой в Западном полушарии зарегистрировала российскую вакцину от коронавируса "Спутник V". "Сегодня первый контракт практически выполнен уже. Из 20 млн доз почти 15 млн доставлено в Аргентину. Развернуто производство "Спутника V" на площадках в Аргентине. Более 6 миллионов уже произведено", - сказал Путин. "Сейчас решается вопрос о регистрации "Спутника М" для вакцинации подростков от 12 до, по-моему, 17 лет", - добавил он. В Аргентине ценят помощь Москвы в борьбе с пандемией, заявил в свою очередь Фернандес.

Лидеры также обсудили торгово-экономическое сотрудничество двух стран. Путин заявил, что хотя странам еще многое предстоит сделать на этом пути, но за прошлый год товарооборот между РФ и Аргентиной вырос в полтора раза. "Темп хороший", - отметил российский лидер. Аргентина может стать входными воротами России для работы в Латинской Америке, сказал Фернандес. Фернандес также рассказал, что Аргентина сейчас сталкивается с непростой ситуацией, поскольку у страны серьезный внешний долг. "С 90-х годов прошлого века Аргентина очень ориентировалась на США. Собственно, наша экономика зависит во многом от этой страны и от наших отношений с США. Задолженность возникла перед Международным валютным фондом из-за этих отношений", - сказал он. "Я выступаю очень упорно и настойчиво за то, чтобы Аргентина все-таки избавилась от этой зависимости от МВФ и от США и чтобы мы открывали новые возможности. В частности, сотрудничество с Россией для нас очень важно", - заявил президент Аргентины.