Путин заявил об отсутствии планов вводить локдаун из-за штамма "омикрон"

Президент РФ Владимир Путин заявил, что у правительства нет планов вводить дополнительные ограничения из-за пандемии коронавируса.

"Вчера вечером обсуждали с эту тему с председателем правительства, расстались с ним где-то, наверное, уже во втором часу ночи. Беседовали в том числе и по этим вопросам. Нет у правительства таких планов вводить какие-либо дополнительные ограничения", - сказал глава государства на встрече с представителями "Деловой России".

Путин также заявил, что из-за особенностей течения нового штамма "омикрон", ограничения для контактных лиц тоже в ближайшее время будут сниматься.

"Имея в виду, чтобы дать возможность людям спокойно продолжать свою деятельность. Тем более уже никаких локдаунов не намечается", - подчеркнул президент.