Россия возродит гражданское авиастроение

В течение ближайших пяти лет российская промышленность выйдет на выпуск не менее 100 гражданских авиалайнеров в год. Об этом заявил премьер-министр Михаил Мишустин на совещании по развитию самолетостроения в Воронеже.

Прежде всего вырастет финансирование программы, пообещал глава правительства. Федеральный бюджет в ближайшие три года выделит 234 млрд рублей: 122 миллиарда рублей - по госпрограмме развития авиационной промышленности и отдельно 112 миллиардов - на НИОКР. Еще 279 миллиардов рублей госкорпорации и авиаперевозчики получат из Фонда национального благосостояния. Эти деньги будут выделяться в виде льготных кредитов под 2 процента годовых на закупку отечественной авиатехники. Срок кредитов составит 20 лет. Такое беспрецедентное финансирование требуется в том числе для перевода авиастроения на отечественную компонентную базу. "Важно обеспечить полную технологическую независимость от использования импортной продукции, от иностранных материалов, комплектующих, пока не имеющих отечественных аналогов", - сказал глава кабмина.

"В России сегодня есть новые, современные самолеты: среднемагистральный МС-21 - он сертифицирован, ближнемагистральный ИЛ-114 - проходит сертификационных испытания, разрабатывается и готов к первому вылету легкомоторный "Байкал", прокомментировал для "РГ" это сообщение и. о. ректора МГТУ им. Н.Э. Баумана Михаил Гордин. - Есть и другие самолеты, которые находятся в разной стадии разработки. В самолетостроении очень важен этап начала эксплуатации, особенно нового типа самолета. Ведь это весьма сложный объект. Чтобы его довести до ума, подтвердить надежность и безопасность, нужно накопить много часов налета, то есть его "разлетать". Авиакомпании же хотят получить уже проверенный, надежный самолет, рассчитанный на длительную эксплуатацию. Разработчик на начальном этапе может подтвердить это только расчетами, а не реальной наработкой. Именно здесь критично получить помощь государства в формировании начального парка. И это очень хорошо, что она есть, и эффективно предоставляется как авиастроителям, так и транспортной отрасли. У нас сейчас есть возможность "разлетать" наши новые самолеты и со временем сделать их основой парка наших авиакомпаний".

По мнению Михаила Гордина, не менее важно и другое: авиастроение - высокотехнологичная отрасль, успех в ней зависит от того, какое количество ресурсов тратится на создание научно-технического задела. Конкуренция тут не ценовая. Производители конкурируют по качественным характеристикам их изделий: топливной эффективности, экологичности, удобству для пассажиров, безопасности. Поэтому нельзя останавливаться. Необходимо постоянно обновлять знания, формировать новый задел, изобретать. Все это делается до запуска коммерческих проектов. Цепочка НТЗ - технология - продукция - очень длинный инвестиционный цикл. Без господдержки тут не обойтись, финансирование НТЗ необходимо. Не обойтись и без высокопрофессиональных кадров. Задача их воспитания лежит на университетах. В том числе и на МГТУ им. Н.Э. Баумана. В правительстве это отчетливо понимают - последние годы государство активно вкладывает деньги в программы развития гражданской авиатехники, в создание НТЗ.

"Именно поэтому мы можем говорить не только о сегодняшнем дне - создании парка российских воздушных судов - но и о создании новых типов техники: гражданского или делового сверхзвукового самолета, самолетов с гибридными или полностью электрическими силовыми установками, самолета на водородном топливе, - подчеркивает Михаил Гордин. - Этими проектами занимается отраслевая наука, занимаются и университеты, включая Бауманский. Без таких знаний и технологий невозможно определить облик и задачи для новой техники, которая появится через 10-15 лет. А если не заниматься, то и вообще не появится".

Собственное авиастроение - признак сильного государства. Это производство есть всего в нескольких странах мира. И везде у него длиннейшие инвестиционные циклы. Создание самолета - 10 лет, двигателя - 15 лет. Цикл обучения специалиста - 15 лет. А цикл возникновения научной школы - 30-40 лет или даже больше. В России - мощная школа. Она была заложена еще в СССР - были потрачены громадные финансовые и людские ресурсы, чтобы она появилась. "В России традиции не утрачены, мы достойно продолжаем развивать эту школу", - считает Гордин.