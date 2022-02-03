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Рубрика: Общество

В ФОМС рассказали, сколько стоит лечение COVID-19

Текст: Марина Гусенко
Лечение коронавируса обходится в среднем в 120 тысяч рублей. Об этом в интервью "РГ" рассказала председатель Федерального фонда обязательного медицинского страхования Елена Чернякова.
Фото: Константин Михальчевский/РИА Новости Фото: Константин Михальчевский/РИА Новости
Фото: Константин Михальчевский/РИА Новости
Фото: Владимир Трефилов/РИА Новости
Поменять страховую медорганизацию теперь можно на госуслугах

"Средняя стоимость медицинской помощи при госпитализации по программе госгарантий - 36 тысяч рублей на человека. А лечение коронавируса обходится в среднем в 120 тысяч рублей. Всего за прошлый год только в системе ОМС на лечение коронавирусной инфекции потрачено около 530 миллиардов рублей", - рассказала она. Эти деньги поступают как из бюджета фонда ОМС, так и из федерального бюджета. На текущий год пока запланировано более 220 миллиардов рублей. По факту развития ситуации с заболеваемостью - решения по объему финансирования на эти цели будут корректироваться.

А всего есть четыре тарифа по оплате лечения COVID-19, в зависимости от формы течения болезни - легкая, средняя, тяжелая и крайне тяжелая - от 60 тысяч до 270 тысяч рублей за человека, уточнила Чернякова.

В прошлом году почти 20 процентов госпитализаций от общего числа - это пациенты с коронавирусной инфекцией. На их лечение потратили 37 процентов от объема финансирования круглосуточного стационара.

Подробности читайте в ближайшем номере "Российской газеты".

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